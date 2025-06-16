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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
«Начнём прогулку в Старом городе, известном как Семь улиц, а также познакомимся с театром Арриага и церковью Сан-Николас»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €123
€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Zazpikaleak: 7 улиц Бильбао
Погрузитесь в атмосферу Старого города Бильбао с опытным гидом, который расскажет о его истории и культуре. Уникальный маршрут для каждого гостя
Начало: Teatro Arriaga Arriaga Plaza, 1, Ibaiondo, 48005 B...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за экскурсию
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Бильбао и его метаморфозы
Откройте для себя Бильбао через его контрасты и метаморфозы. Узнайте, как город стал одним из самых прогрессивных в Европе
Начало: Около Estación Santander
«Побродим по легендарным Семи улицам (Las Siete Calles)»
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
€108
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria16 июня 2025Экскурсию в Бильбао мы заказали в последний момент. Нам повезло, что Анна была свободна. Экскурсия была очень интересная, даже не заметили как пролетело время. Показала интересные места, куда бы мы сами не зашли.
- ААнна15 июня 2025Мы отлично проверили время с Аней, она показала нам Бильбао и рассказала много интересный фактов о стране Басков. Всем рекомендуем, для того чтобы понять, кто живет в стране Басков и особенности Бильбао!
- ТТереза15 июня 2025Анна пунктуальна, заинтересована в интересном рассказе, поделилась хорошими ресторанами. Мы остались довольны экскурсией
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Бильбао в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бильбао. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод