Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бильбао

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Бильбао на русском языке, цены от €108, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
«Начнём прогулку в Старом городе, известном как Семь улиц, а также познакомимся с театром Арриага и церковью Сан-Николас»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €123€136 за всё до 4 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Zazpikaleak: 7 улиц Бильбао
Погрузитесь в атмосферу Старого города Бильбао с опытным гидом, который расскажет о его истории и культуре. Уникальный маршрут для каждого гостя
Начало: Teatro Arriaga Arriaga Plaza, 1, Ibaiondo, 48005 B...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за экскурсию
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Бильбао и его метаморфозы
Откройте для себя Бильбао через его контрасты и метаморфозы. Узнайте, как город стал одним из самых прогрессивных в Европе
Начало: Около Estación Santander
«Побродим по легендарным Семи улицам (Las Siete Calles)»
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
€108€120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бильбао
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
  2. Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
  3. Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Какие места ещё посмотреть в Бильбао
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в июне 2025
Сейчас в Бильбао в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бильбао. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод