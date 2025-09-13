Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 36 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе Погрузитесь в мир мавританской архитектуры и изумрудных садов. Откройте для себя Альгамбру и Хенералифе с их уникальными историями и видами €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 20 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре €180 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кварталы Гранады: Альбайсин и Сакромонте Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гранады

