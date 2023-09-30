Первое знакомство с Гранадой

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет увлекательная и познавательная экскурсия по историческому центру Гранады.



В центре мы посетим Кафедральный Собор Гранады, Усыпальницу Католических Королей Изабеллы и Фернандо, первый университет Гранады, арабский рынок Алькасерия.



Узнаем, что общего у него с римскими императорами, тайну его имени, историю, чем торговали на нем в те времена. Увидим Дом Угля, единственный оставшийся в Испании. 5 5 отзывов

Елена Ваш гид в Гранаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €190 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 🇷🇺 🇪🇸 🇬🇧 2.5 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Каждое здание — история. Кафедральный Собор Гранады — место с особой атмосферой, которое обязательно нужно посетить, невозможно показать всё его величие, насколько он огромен, понимаешь лишь тогда, когда входишь внутрь собора. Храм насыщен светом, таким непривычным для готической архитектуры Испании. Так же мы посетим Усыпальницу Католических Королей Изабеллы и Фернандо и первый университет Гранады. Арабская атмосфера Арабский рынок Алькасерия создает иллюзию, будто вы и правда находитесь где-то в арабской стране. На рынке можно приобрести сувениры, одежду и другие предметы, прогуливаться здесь можно часами, даже если нет цели что-либо покупать. Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €220. В выходные и праздничные дни цена 220 евро.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный Собор Гранады

Усыпальница Католических Королей Изабеллы и Фернандо

Университет Гранады

Рынок Алькасерия

Дом Угля Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Изабелла ла Католика Завершение: По желанию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.