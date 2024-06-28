Экскурсии выходного дня в Гранаде

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Гранаде на русском языке, цены от €163. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Альгамбре и Хенералифе, наслаждаясь красотой мавританской архитектуры и зелёных садов. Узнайте историю дворцов и полюбуйтесь панорамами Гранады
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Приглашаю на увлекательную прогулку по Альбайсину и Сакромонте. Вас ждут лабиринты мавританского города, цыганское прошлое и захватывающие виды Альгамбры
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
163 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Гранадой: исторический центр и Альбайсин
Прогулка по историческому центру Гранады и древнему району Альбайсин. Узнайте о мавританском наследии и полюбуйтесь панорамами города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анна
    28 июня 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне очень понравилось, что Елена также зачитывала поэтические произведения, связанные с этим волшебным местом!
    Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
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    хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры. Рекомендую

  • V
    Victor
    15 мая 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
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    может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании. Спасибо!

  • Н
    Нина
    21 марта 2024
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями. Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  3. Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
  4. Первое знакомство с Гранадой
  5. Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июле 2024
Сейчас в Гранаде в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 163 до 190. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Гранаде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 48 ⭐ отзывов, цены от €163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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