1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Альгамбре и Хенералифе, наслаждаясь красотой мавританской архитектуры и зелёных садов. Узнайте историю дворцов и полюбуйтесь панорамами Гранады
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Приглашаю на увлекательную прогулку по Альбайсину и Сакромонте. Вас ждут лабиринты мавританского города, цыганское прошлое и захватывающие виды Альгамбры
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€163 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой: исторический центр и Альбайсин
Прогулка по историческому центру Гранады и древнему району Альбайсин. Узнайте о мавританском наследии и полюбуйтесь панорамами города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аанна28 июня 2024Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне очень понравилось, что Елена также зачитывала поэтические произведения, связанные с этим волшебным местом!
- ООльга4 июня 2024Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
- VVictor15 мая 2024Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
- ЕЕлена14 апреля 2024Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
- AAndrei25 марта 2024Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
- ННина21 марта 2024Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями. Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июле 2024
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