Побывать на “диком американском Западе”, не выезжая с юга Испании, расположенном в захватывающей дух стране пустынь, гор ⛰️ и каньонов, прорезанных руслом доисторической реки.

Эти безжизненные прерии прежде всего место уединения и спокойствия, куда приезжают в поисках величественных природных пейзажей, игривых водопадов и живописных ущелий, где еще сохранился дух суровых диких мест, так напоминающих американский Запад. Находясь здесь, можно в полную силу восхититься разнообразными пейзажами знаменитых скальных башен над лабиринтом каньонов, прорезанных рекой сквозь мягкие породы. Одной из достопримечательностей 🏛️ является "кладбище дольменов" - крупнейшее в Европе скопление доисторических каменных построек. Куда ни взглянь - повсюду видно мастерство природы: "шпили", "храмы", живописные плато и плоскогорья, пещеры и средневековые замки 🏰 среди и на фоне оливковых и миндальных деревьев, и все на фоне грозной Сиерры-Невады.