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На Дикий американский Запад в испанской Гранаде

Андрей Ш.
Андрей Ш. – Гид из Гранады
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €350 за экскурсию

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На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде

Что вы увидите

  • средневековый замок
  • обитаемые пещеры
  • горячие минеральные источники
  • прерии bad lands
  • самое большое в Европе "кладбище" дольменов
  • фермы по разведению быков для корриды
Побывать на “диком американском Западе”, не выезжая с юга Испании, расположенном в захватывающей дух стране пустынь, гор ⛰️ и каньонов, прорезанных руслом доисторической реки.
Эти безжизненные прерии прежде всего место уединения и спокойствия, куда приезжают в поисках величественных природных пейзажей, игривых водопадов и живописных ущелий, где еще сохранился дух суровых диких мест, так напоминающих американский Запад. Находясь здесь, можно в полную силу восхититься разнообразными пейзажами знаменитых скальных башен над лабиринтом каньонов, прорезанных рекой сквозь мягкие породы. Одной из достопримечательностей 🏛️ является "кладбище дольменов" - крупнейшее в Европе скопление доисторических каменных построек. Куда ни взглянь - повсюду видно мастерство природы: "шпили", "храмы", живописные плато и плоскогорья, пещеры и средневековые замки 🏰 среди и на фоне оливковых и миндальных деревьев, и все на фоне грозной Сиерры-Невады.
Что входит
  • услуги гида, транспорт
  • выезд из любой точки провинции Малага от Марбельи до Нерхи и Гранады.
  • время в пути на машине почти два часа от Малаги и час от Гранады
Что не входит
  • билеты
  • обед
Начало
🚩 провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Место завершения
🏁 в месте выезда
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Ш.
Андрей Ш.
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