читать дальше

более глубоко почувствовать всю красоту этой сказки. Особенно, если учесть, что нас разделяют столетия. Альгамбра, в силу сохранившейся аутентичности, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому приходится фантазировать, чтобы представить, какой была жизнь в этой крепости. Но, увидеть нужно обязательно!