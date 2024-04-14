Познавательные экскурсии на природе в Гранаде

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Пройдя по живописному Дворику Оросительного канала, вы выйдете к смотровой площадке Романтический мирадор — отсюда открываются великолепные виды Альгамбры»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
«Средневековые поэты описывали это сооружение как «изумрудную жемчужину», отмечая выразительное строение на фоне зелёных лесов, голубого неба и горных пейзажей с заснеженными вершинами Сьерра Невада»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
«Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам»
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
180 за всё до 10 чел.
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Начало: Plaza Isabel la Católica
«Горные пейзажи Во время экскурсии в Альпухарру, вы сможете насладиться очаровательными горными пейзажами, а также традиционной архитектурой типичных маленьких домиков»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 6 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
«В Гранаде вы не найдёте типично испанских пейзажей: скалистых утёсов, степей или апельсиновых рощей»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
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    более глубоко почувствовать всю красоту этой сказки. Особенно, если учесть, что нас разделяют столетия. Альгамбра, в силу сохранившейся аутентичности, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому приходится фантазировать, чтобы представить, какой была жизнь в этой крепости. Но, увидеть нужно обязательно!

  • М
    Мила
    5 сентября 2023
    Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
    Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
  2. Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
  3. Альгамбра в объятьях ночи
  4. Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
  5. Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 320. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Гранаде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 26 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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