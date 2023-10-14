История — это лишь совокупность личных историй. На экскурсии вы не только увидите Альгамбру, но и узнаете, что происходило в этих стенах. Мы прогуляемся по живописным садам Хенералифе, посетим военную крепость и несколько дворцов. Поговорим о султанах, интригах и таинственных убийствах.

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по садам Хенералифе, посетим дворцы Насридов и заглянем в Алькасабу — военную крепость, из которой открываются лучшие виды на город, а также поговорим о событиях, которые здесь разворачивались. Сразу оговорюсь, наша экскурсия — это не хронологическое описание 260-летнего правления династии Насридов, это выжимка самых ярких и запоминающихся историй из жизни султанов.

Жизнь в Альгамбе была непростой, но очень захватывающей. Пьянящая власть и льстивые оды, пропитанные ядом халаты и жаждящие мести враги. За 3 часа мы немного приоткроем завесу тайны и станем свидетелями этих игр в престолы, которые вели султаны Альгамбры 6 веков назад.

Вы узнаете:

что такое Гранадский эмират и какую роль он играл в истории Испании;

как 24 султана боролись за власть, сменяя друг друга;

как шахматная партия спасла жизнь султану;

что на самом деле стоит за убийством Исмаила I;

кому в действительности была выгодна частая смена власти на престоле Альгамбры;

и многое другое!

Достопримечательности по маршруту

Сады Хенералифе — медина Альгамбры — дворец Карла Пятого — Насридские дворцы (Мексуар, Комарес, Львиный дворик) — дворец и сады Парталь.

Организационные детали