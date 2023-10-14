Султаны Альгамбры и их игры престолов

Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев

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История — это лишь совокупность личных историй. На экскурсии вы не только увидите Альгамбру, но и узнаете, что происходило в этих стенах. Мы прогуляемся по живописным садам Хенералифе, посетим военную крепость и несколько дворцов. Поговорим о султанах, интригах и таинственных убийствах.
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Султаны Альгамбры и их игры престолов
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по садам Хенералифе, посетим дворцы Насридов и заглянем в Алькасабу — военную крепость, из которой открываются лучшие виды на город, а также поговорим о событиях, которые здесь разворачивались. Сразу оговорюсь, наша экскурсия — это не хронологическое описание 260-летнего правления династии Насридов, это выжимка самых ярких и запоминающихся историй из жизни султанов.

Жизнь в Альгамбе была непростой, но очень захватывающей. Пьянящая власть и льстивые оды, пропитанные ядом халаты и жаждящие мести враги. За 3 часа мы немного приоткроем завесу тайны и станем свидетелями этих игр в престолы, которые вели султаны Альгамбры 6 веков назад.

Вы узнаете:

  • что такое Гранадский эмират и какую роль он играл в истории Испании;
  • как 24 султана боролись за власть, сменяя друг друга;
  • как шахматная партия спасла жизнь султану;
  • что на самом деле стоит за убийством Исмаила I;
  • кому в действительности была выгодна частая смена власти на престоле Альгамбры;
  • и многое другое!

Достопримечательности по маршруту

Сады Хенералифе — медина Альгамбры — дворец Карла Пятого — Насридские дворцы (Мексуар, Комарес, Львиный дворик) — дворец и сады Парталь.

Организационные детали

  • Эта экскурсия 18+, так как говорить будем совсем не на детские темы. Если вам не с кем оставить детей, можете взять их с собой, но под свою ответственность.
  • Входной билет оплачивается отдельно — €20/чел. Он именной, поэтому не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения личности.
  • Для группы от 6 человек необходимо использовать аудиосистему с наушниками. Аренда стоит €30 вне зависимости от количества участников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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