Увидеть самое главное в Гранаде

Найдено 8 экскурсий в категории «Самое главное» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Альгамбра - застывшая поэзия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Мавританская Гранада - Восток на Западе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Мавританская Гранада - Восток на Западе
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
180 за всё до 10 чел.
Султаны Альгамбры и их игры престолов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
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    хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры. Рекомендую

  • V
    Victor
    15 мая 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Супер гид с отличным чувством юмора и знанием предмета!)
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Анастасия прекрасный гид. Когда начинаешь с ней общаться, понимаешь, что ее знания гораздо обширнее темы экскурсии и поэтому рассказ получается
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    наиболее полным. Анастасия провела нас по прекрасным садам и комплексам Альгамбры. В каждом уголке хотелось замереть, каждую историю хотелось представить, каждый прочитанный стих хотелось повторить и запомнить. Я думаю, без поэзии тур по Альгамбре был бы не полным, она помогала возродить картинки прошлого. И то конечно заслуга Анастасии. Спасибо!

  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
  • К
    Камила
    28 апреля 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Тур принес много понимания и гармонии в нашу жизнь!
    Тур принес много понимания и гармонии в нашу жизнь!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
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    может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании. Спасибо!

  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
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    более глубоко почувствовать всю красоту этой сказки. Особенно, если учесть, что нас разделяют столетия. Альгамбра, в силу сохранившейся аутентичности, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому приходится фантазировать, чтобы представить, какой была жизнь в этой крепости. Но, увидеть нужно обязательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Самое главное»

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  1. Альгамбра - застывшая поэзия
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  3. Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
  4. Мавританская Гранада - Восток на Западе
  5. Первое знакомство с Гранадой
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Самое главное" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 190. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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