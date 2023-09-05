Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся на экскурсию в Альгамбру.



В ходе экскурсии мы посетим «Зал двух сестёр» и знаменитый «Дворик со львами», которые перенесут вас в ХIV век; Дворец Карла V и изумительные сады Хенералифе со множеством фонтанов.



Отсюда можно насладиться прекрасным видом на город, а также увидеть типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте. 5 1 отзыв

Елена Ваш гид в Гранаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €190 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 🇪🇸 2.5 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гранада — удивительный город, с которым связано множество легенд и интересных исторических фактов. Альгамбра расположена на вершине скалистого плато в восточной части Гранады. Средневековые поэты описывали это сооружение как «изумрудную жемчужину», отмечая выразительное строение на фоне зелёных лесов, голубого неба и горных пейзажей с заснеженными вершинами Сьерра Невада. Мавританские эмиры пожелали на покоренных землях солнечной Испании создать кусочек земного рая — так среди тенистых садов Гранады возникла Альгамбра, которая стала резиденцией эмиров-завоевателей. Во время экскурсии вы также побываете в Саду Хенералифе, сохранившемся с XIII века. Сад представляет собой шедевр садоводческого искусства, здесь воссозданы образы рая из Корана. Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €220. Обратите внимание уважаемые туристы: в выходные и праздничные дни действует особый тариф 220евро.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Альгамбра

Зал двух сестёр

Дворик со львами

Дворец Карла V

Сады Хенералифе

Фонтаны

Арабский квартал Альбайсин

Цыганский квартал Сакромонте Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в комплекс, транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Кассы Альгамбры Завершение: По желанию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.