4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кадис
Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
Начало: На площади Конституции
Завтра в 15:00
27 фев в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Кадис - дыхание океана и вечная история
Начало: Plz San Juan de Dios, Cadiz
27 фев в 09:00
28 фев в 09:00
€250 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Начало: Calle Alameda Vieja, s/n, 11403 Jerez de la Fronte...
27 фев в 09:00
28 фев в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор12 января 2025Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение в жизнь Кадиса за
- ООльга19 ноября 2024Буду краткой, но четкой. После экскурсии, которую нам провела Наталья, муж захотел переехать в Кадис.
- ИИгорь17 мая 2024Гениальный гид: в меру истории, в меру культуры и отменное настроение города! Еще раз, спасибо огромное, Наталия!
Ответы на вопросы от путешественников по Кадису в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кадису в феврале 2025
Сейчас в Кадисе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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