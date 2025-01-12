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Пешая 6 отзывов 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Кадис Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю Начало: На площади Конституции € 240 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Мини-группа до 4 чел. Кадис - дыхание океана и вечная история Начало: Plz San Juan de Dios, Cadiz € 250 за человека Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры Начало: Calle Alameda Vieja, s/n, 11403 Jerez de la Fronte... € 250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кадиса Последние отзывы на экскурсии В Виктор Знакомьтесь, Кадис читать дальше полдня. Отдельное спасибо за помощь с организацией дальнейшей самостоятельной прогулки по городу. Нам повезло увидеть выход коробля с кронпринцессой Испании с колокольни Кафедрального собора, что отдельная заслуга года. Очень рекомендую. Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение в жизнь Кадиса за

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И Игорь Знакомьтесь, Кадис Гениальный гид: в меру истории, в меру культуры и отменное настроение города! Еще раз, спасибо огромное, Наталия!

Ответы на вопросы от путешественников по Кадису в категории «Пешеходные»

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