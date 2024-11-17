читать дальше

для нас были опровергнуты. Вы однозначно нас мотивировали ещё раз посетить этот город, возможно в сентябре в период фестиваля "Карфагеняне и Римляне" (Cartagineses y Romanos). Спасибо ещё раз и всем интересующимся рекомендуем эту экскурсию.