Индивидуальные экскурсии в Картахене с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Картахене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Картахена - наследница Карфагена
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
18 апр в 09:30
19 апр в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
13 мая в 10:00
14 мая в 10:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    17 ноября 2024
    Картахена - наследница Карфагена
    Замечательный гид! Познавательно- основательно, грамотно. Можно смело рекомендовать друзьям и знакомым! Получили большое удовольствие от города, благодаря хорошему гиду. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    14 августа 2024
    Картахена - наследница Карфагена
    Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые стандартные мифы истории лично
    читать дальше

    для нас были опровергнуты. Вы однозначно нас мотивировали ещё раз посетить этот город, возможно в сентябре в период фестиваля "Карфагеняне и Римляне" (Cartagineses y Romanos). Спасибо ещё раз и всем интересующимся рекомендуем эту экскурсию.

    Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Картахена - наследница Карфагена
    Редкий и уникальный гид- Живой, открытый, с интеллектуальным юмором и огромным объемом знаний. Подарок для любого туриста! Искренне рекомендую. Сам
    читать дальше

    путешествую 25 лет - одно из самых запоминающихся общений."Стоишь в Картахене - ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, у которых Кирилл еще впереди")))

Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Картахене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Картахена - наследница Карфагена
  2. Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
  3. Картахена - любовь с первого взгляда
Сколько стоит экскурсия по Картахене в апреле 2025
Сейчас в Картахене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Картахене? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке