Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
Завтра в 10:00
24 мая в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки времени и скрытые послания Картахены
Побывать в ключевых точках города и расшифровать архитектурные коды
26 мая в 13:30
27 мая в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
Завтра в 09:30
24 мая в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2025Были с Еленой на экскурсии по Картахене. Прекрасно провели время, познакомились с городом, узнали много интересных подробностей. Продуманный маршрут, познавательный
- ККсения16 апреля 2025Спасибо за экскурсию Елене, мы интересно провели время на прогулке по Картахене
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Картахене
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Картахене в мае 2025
Сейчас в Картахене в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Картахене (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 2 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль