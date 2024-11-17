Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
18 апр в 09:30
19 апр в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
13 мая в 10:00
14 мая в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna17 ноября 2024Замечательный гид! Познавательно- основательно, грамотно. Можно смело рекомендовать друзьям и знакомым! Получили большое удовольствие от города, благодаря хорошему гиду. Спасибо большое!
- ЕЕлена14 августа 2024Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые стандартные мифы истории лично
- ССергей24 июня 2024Редкий и уникальный гид- Живой, открытый, с интеллектуальным юмором и огромным объемом знаний. Подарок для любого туриста! Искренне рекомендую. Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «Летние»
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