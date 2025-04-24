Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
Завтра в 11:30
15 мая в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2025Были с Еленой на экскурсии по Картахене. Прекрасно провели время, познакомились с городом, узнали много интересных подробностей. Продуманный маршрут, познавательный
- ДДина20 апреля 2025Кирилл отличный и интересный гид! Прекрасный рассказчик, маршрут не утомительный, тематика раскрыта, даже чуть захватили немного пиратов😉. Хотелось бы вернуться и послушать еще про Картахену!
- ККсения16 апреля 2025Спасибо за экскурсию Елене, мы интересно провели время на прогулке по Картахене
- IInna17 ноября 2024Замечательный гид! Познавательно- основательно, грамотно. Можно смело рекомендовать друзьям и знакомым! Получили большое удовольствие от города, благодаря хорошему гиду. Спасибо большое!
- ЕЕлена14 августа 2024Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые стандартные мифы истории лично
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Картахене в мае 2025
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