Экскурсии выходного дня в Картахене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Картахене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Картахена - наследница Карфагена
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
Завтра в 11:30
15 мая в 09:30
€200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 апреля 2025
    Картахена - любовь с первого взгляда
    Были с Еленой на экскурсии по Картахене. Прекрасно провели время, познакомились с городом, узнали много интересных подробностей. Продуманный маршрут, познавательный
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    и, не перегруженный лишними деталями, рассказ. У нас остались очень приятные и теплые воспоминания. Отдельно хочу отметить, что ребенку тоже было не скучно. Спасибо.

  • Д
    Дина
    20 апреля 2025
    Картахена - наследница Карфагена
    Кирилл отличный и интересный гид! Прекрасный рассказчик, маршрут не утомительный, тематика раскрыта, даже чуть захватили немного пиратов😉. Хотелось бы вернуться и послушать еще про Картахену!
    Кирилл отличный и интересный гид! Прекрасный рассказчик, маршрут не утомительный, тематика раскрыта, даже чуть захватили немногоКирилл отличный и интересный гид! Прекрасный рассказчик, маршрут не утомительный, тематика раскрыта, даже чуть захватили немного
  • К
    Ксения
    16 апреля 2025
    Картахена - любовь с первого взгляда
    Спасибо за экскурсию Елене, мы интересно провели время на прогулке по Картахене
  • I
    Inna
    17 ноября 2024
    Картахена - наследница Карфагена
    Замечательный гид! Познавательно- основательно, грамотно. Можно смело рекомендовать друзьям и знакомым! Получили большое удовольствие от города, благодаря хорошему гиду. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    14 августа 2024
    Картахена - наследница Карфагена
    Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые стандартные мифы истории лично
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    для нас были опровергнуты. Вы однозначно нас мотивировали ещё раз посетить этот город, возможно в сентябре в период фестиваля "Карфагеняне и Римляне" (Cartagineses y Romanos). Спасибо ещё раз и всем интересующимся рекомендуем эту экскурсию.

    Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые

Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Картахене в мае 2025
Сейчас в Картахене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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