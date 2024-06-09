По цветущим дворикам Кордобы

Заглянуть в самые красивые патио города и познакомиться с их хозяевами
Из-за жаркого засушливого климата в Андалусии было принято строить дома вокруг внутреннего дворика, в центре которого находился фонтан или колодец, собирающий дождевую воду. Со временем в этих двориках начали высаживать цветы и растения. Эта прекрасная древняя традиция живёт до сих пор. Приглашаю к ней прикоснуться!
По цветущим дворикам Кордобы
По цветущим дворикам Кордобы
По цветущим дворикам Кордобы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я покажу вам патио, где балконы и решётки украшены живыми цветами. А также уютные площади, скверы и лестницы, где высажены цитрусовые деревья, пальмы и кусты бугенвиллеи. Кроме того, мы:

  • Пройдём по открыточному Цветочному переулку
  • Побываем во дворике самого роскошного отеля в городе
  • Посетим дом-дворец Виана, гордостью которого являются 13 двориков
  • Полюбуемся Апельсиновым двором бывшей мечети
  • Заглянем в таверну с цветами и поющими канарейками

А ещё зайдём в частные дома, где нас встретят владельцы, из года в год украшающие и поддерживающие свои дворики в должном виде. Они с радостью ответят на любые ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия не проводится с 1 июля по 15 сентября
  • Билеты в дом-дворец Виана оплачиваются дополнительно — 8€/чел. При посещении частных домов владельцы попросят вас оставить пожертвование — 1-2€ с группы будет достаточно.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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