Из-за жаркого засушливого климата в Андалусии было принято строить дома вокруг внутреннего дворика, в центре которого находился фонтан или колодец, собирающий дождевую воду. Со временем в этих двориках начали высаживать цветы и растения. Эта прекрасная древняя традиция живёт до сих пор. Приглашаю к ней прикоснуться!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я покажу вам патио, где балконы и решётки украшены живыми цветами. А также уютные площади, скверы и лестницы, где высажены цитрусовые деревья, пальмы и кусты бугенвиллеи. Кроме того, мы:

Пройдём по открыточному Цветочному переулку

Побываем во дворике самого роскошного отеля в городе

Посетим дом-дворец Виана, гордостью которого являются 13 двориков

Полюбуемся Апельсиновым двором бывшей мечети

Заглянем в таверну с цветами и поющими канарейками

А ещё зайдём в частные дома, где нас встретят владельцы, из года в год украшающие и поддерживающие свои дворики в должном виде. Они с радостью ответят на любые ваши вопросы.

Организационные детали