Три религии — христианство, мусульманство, иудаизм — настолько гармонично переплелись в истории Кордовы, что этот небольшой андалузский городок ежегодно привлекает многих любознательных путешественников со всего мира. Я покажу вам Кордову во всей красе, познакомлю с ее историческим прошлым и архитектурой, проведу по самым атмосферным кварталам и расскажу о современном быте местных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Must-see объекты Кордовы

Город расположен на склоне Сьерры-Морены, на правом берегу Гвадалкивира в весьма плодородной местности. Даже просто гулять по его улицам, осматривая окружающие пейзажи, — удовольствие! Наш маршрут будет пролегать через самые привлекательные места и наиболее интересные достопримечательности города. Римский мост, цветочный переулок, еврейский район, башня Калаорра, Алькасар, арабский район, площадь Корредера и римский храм — вот неполный перечень мест, которые вы посетите.

Величественный мост и башня Калаорра

В начале экскурсии перед вами предстанет древнейший мост, построенный во времена Римской империи. Он соединяет берега живописной реки Гвадалкивир. На левом берегу возвышается башня Калаорра, построенная в период правления Энрике II Трастамарского, который хотел защититься от постоянных атак Педро I Жестокого — своего сводного брата. В наши дни башня представляет собой Музей трех культур.

Неповторимая атмосфера еврейского района

Здесь находится единственная синагога в Андалусии, сохранившаяся в первозданном виде. Гуляя по узким улочкам района, по пути вы осмотрите памятник, установленный еврейскому философу Маймониду, которому по традиции необходимо потереть туфельки, чтобы «набраться мудрости». А я буду рассказывать вам об истории квартала, местном образе жизни и буду обращать ваше внимание на те детали, которые в совокупности делают это место особенным.

Кое-что еще…

Вы также увидите Мескита дэ Кордова — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века. Изначально это была вестготская церковь, но затем мавританцы разрушили храм, чтобы построить на ее месте мечеть, которая являлась главной святыней ислама государства Аль-Андалусь. После отвоевания Мескита снова стала католическим собором и подвергалась многочисленным изменениям вплоть до 18 века. Кроме того, в арабском районе вы близко познакомитесь с особенностями мавританского быта, например, вы узнаете о способах охлаждения помещений в жару. А всех любителей искусства заинтересует творчество известного кордовского художника Хулио Ромео де Торрес, прославившегося на весь мир своими картинами с изображением андалусских красавиц.

Организационные детали