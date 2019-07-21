Три религии — христианство, мусульманство, иудаизм — настолько гармонично переплелись в истории Кордовы, что этот небольшой андалузский городок ежегодно привлекает многих любознательных путешественников со всего мира.
Я покажу вам Кордову во всей красе, познакомлю с ее историческим прошлым и архитектурой, проведу по самым атмосферным кварталам и расскажу о современном быте местных жителей.
Описание экскурсии
Must-see объекты Кордовы
Город расположен на склоне Сьерры-Морены, на правом берегу Гвадалкивира в весьма плодородной местности. Даже просто гулять по его улицам, осматривая окружающие пейзажи, — удовольствие! Наш маршрут будет пролегать через самые привлекательные места и наиболее интересные достопримечательности города. Римский мост, цветочный переулок, еврейский район, башня Калаорра, Алькасар, арабский район, площадь Корредера и римский храм — вот неполный перечень мест, которые вы посетите.
Величественный мост и башня Калаорра
В начале экскурсии перед вами предстанет древнейший мост, построенный во времена Римской империи. Он соединяет берега живописной реки Гвадалкивир. На левом берегу возвышается башня Калаорра, построенная в период правления Энрике II Трастамарского, который хотел защититься от постоянных атак Педро I Жестокого — своего сводного брата. В наши дни башня представляет собой Музей трех культур.
Неповторимая атмосфера еврейского района
Здесь находится единственная синагога в Андалусии, сохранившаяся в первозданном виде. Гуляя по узким улочкам района, по пути вы осмотрите памятник, установленный еврейскому философу Маймониду, которому по традиции необходимо потереть туфельки, чтобы «набраться мудрости». А я буду рассказывать вам об истории квартала, местном образе жизни и буду обращать ваше внимание на те детали, которые в совокупности делают это место особенным.
Кое-что еще…
Вы также увидите Мескита дэ Кордова — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века. Изначально это была вестготская церковь, но затем мавританцы разрушили храм, чтобы построить на ее месте мечеть, которая являлась главной святыней ислама государства Аль-Андалусь. После отвоевания Мескита снова стала католическим собором и подвергалась многочисленным изменениям вплоть до 18 века. Кроме того, в арабском районе вы близко познакомитесь с особенностями мавританского быта, например, вы узнаете о способах охлаждения помещений в жару. А всех любителей искусства заинтересует творчество известного кордовского художника Хулио Ромео де Торрес, прославившегося на весь мир своими картинами с изображением андалусских красавиц.
Организационные детали
Стоимость билетов в Алькасар — 6 евро/чел. Необходимо прислать паспортные данные для покупки билетов заранее.
Возможно посещение собора Мескита за доплату 60 евро + 40 мин. ко времени экскурсии. Входные билеты — 13 евро/чел. пожалуйста, сообщите о своем желании заранее.
Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
Экскурсию можно продлить за 30 евро/час. Пожалуйста, напишите об этом заранее.
Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — 1,50 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Кордове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2108 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
0
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Татьяна
Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3 часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.
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О
Ольга
Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
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О
Ольга
Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
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