Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Завтра в 13:00
14 окт в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
Погрузитесь в атмосферу Кордобы, наслаждаясь красотой цветущих двориков и уютных площадей. Узнайте больше о традициях и посетите уникальные места
12 окт в 10:00
14 окт в 12:00
€155 за всё до 5 чел.
