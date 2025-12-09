Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
€190 за всё до 9 чел.
до 4 чел.
На винодельню Toro Albalá из Кордовы
Увлекательное путешествие из Кордовы на винодельню Toro Albalá с дегустацией вин и прогулкой по живописному городку. Откройте для себя вкусы Андалусии
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€175 за всё до 4 чел.
до 5 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
Погрузитесь в атмосферу Кордобы, наслаждаясь красотой цветущих двориков и уютных площадей. Узнайте больше о традициях и посетите уникальные места
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€155 за всё до 5 чел.
