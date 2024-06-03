Экскурсии Кордовы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кордове на русском языке, цены от €123, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кордоба - погружение в средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Кордоба - погружение в средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Побывать в уникальном соборе, изучить его архитектуру и узнать интригующую историю строительства
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
175123 за всё до 9 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Кордова - город трёх культур и религий
Погулять по Старому городу и погрузиться в его великое прошлое с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
175123 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Хороший и познавательный тур. Рекомендую
  • С
    Сергей
    30 марта 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Мы получили хорошую информативную экскурсию. Павел непринужденно подаёт материал и является интересным собеседником, охотно делящимся инсайдерской информацией. Удачно спланированный маршрут позволил увидеть не только основные достопримечательности, но и на первый взгляд незаметные объекты. Было приятно и не утомительно. Рекомендуем!
  • R
    Roman
    25 марта 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Павел, большое спасибо за отличную экскурсию!
  • В
    Виктория
    29 января 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
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    и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «История и архитектура»

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  1. Кордоба - погружение в средневековье
  2. Мескита. Великая мечеть Кордовы
  3. Кордова - город трёх культур и религий
Сколько стоит экскурсия по Кордове в июне 2024
Сейчас в Кордове в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 123 до 140 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кордове (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 73 ⭐ отзыва, цены от €123. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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