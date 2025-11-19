Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Кордовы

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Кордове на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
«Кроме того, в арабском районе вы близко познакомитесь с особенностями мавританского быта, например, вы узнаете о способах охлаждения помещений в жару»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Кордова - погружение в средневековье
Пешая
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
«Экскурсия по городу немыслима без посещения ее главной достопримечательности — мечети Альхама, которую долгое время не решались разрушить, чтобы построить на ее месте католический собор»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Сегодня в 12:00
14 дек в 15:00
€190 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    19 ноября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Интересно и познавательно проведенная экскурсия
  • Б
    Борис
    29 октября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Прекрасная пешая экскурсия.
  • О
    Оксана
    22 октября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Экскурсия по Кордове с Павлом — это было настоящее удовольствие!
    Павел рассказывает так интересно и легко, что время пролетает незаметно. У
    читать дальше

    Павла потрясающее чувство такта и юмора, благодаря чему даже самые исторические факты оживают и становятся близкими и понятными. Мы гуляли по узким улочкам, наслаждались атмосферой города, заглянули потрясающей красоты Мескиту и всё это сопровождалось увлекательными историями, которые Павел рассказывал с любовью и знанием дела.
    Если хотите действительно почувствовать дух Кордовы — обязательно отправляйтесь на экскурсию с Павлом!

  • Y
    Yulia
    28 сентября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел!
    Спасибо вам за прогулку по удивительной Кордобе! Благодаря вам город ожил перед нами — его история, запахи, краски и настроение.
    читать дальше

    Очень ценим вашу доброжелательность и умение рассказывать так, что хочется слушать ещё! Спасибо за интересный маршрут, интересные факты и внимание к деталям! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки с вами!
    Юля и Владик.

  • В
    Вячеслав
    12 сентября 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.
  • O
    Olga
    24 июля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Советую познакомиться с городом Кордова в компании Павла. Было очень интересно и познавательно
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Мы очень рекомендуем Павла для экскурсии по Кордове, если есть интерес к истории, достопримечательностям города, а также узнать великолепные места,
    читать дальше

    которые укрыты в лабиринтах города и от для глаза обычного туриста.
    Павел- очень открытый и внимательный к своим гостям гид. Мы много узнали об истории этого места, быте и традициях местных жителей и их питомцев:) Взрослые и дети остались очень довольны. 😊

  • i
    igor
    24 июня 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.

    Чудесный город с большой историей. Посмотрели все основные точки Кордовы,
    читать дальше

    а время экскурсии пролетело незаметно.

    Также огромное спасибо за рекомендацию ресторана с фламенко.

    Очень рекомендую взять экскурсии - самостоятельное изучение города это только процентов 30 от того, что вы можете получить.

  • С
    Светлана
    28 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел интересно рассказывал о истории Кордовы и ее современности, не сложный маршрут, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Рекомендую Павла, как чуткого гида: встретил на вокзале (что бывает редко со стороны гидов, а я ехала одна, для меня
    читать дальше

    это был +), провел экскурсию на 105 % времени (что тоже редкость, в последнее время сталкивалась с обратным), много интересного и основного рассказал. За весь день бы так не узнала город, как с Павлом за 3 часа. Бонусом фото, где попросите:) Благодарю!

  • И
    Игорь
    19 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.
  • R
    Roman
    6 мая 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Очень интересно
  • Е
    Евгения
    27 апреля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Спасибо Павлу за отличную экскурсию!
  • В
    Вадим
    21 апреля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо Павлу за эти 3 часа увлекательного путешествия.
    Обязательно рекомендуем.
  • Б
    Борис
    19 апреля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Отличная экскурсия по Кордове с Павлом! Узнали много интересного, маршрут был логичным и удобным. Даже дождь не испортил впечатление -
    читать дальше

    Павел заранее всё продумал, предложил укрытия и адаптировал маршрут. Приятный в общении, пунктуальный, знающий гид. Большое спасибо!
    P.S. Дети с теплотой вспоминают про подаренный чупа-чупс!

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Спасибо Павлу за экскурсию, было очень интересно и познавательно! Уютная и историческая Кордова очень понравилась, рекомендуем в приятной компании Павла по оптимальному маршруту!
  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Очень понравилась экскурсия с Павлом, 3 часа пролетели незаметно. Структурированное погружение в историю помогло и в последующем путешествии по Андалусии. Павел отличный рассказчик, вся информация очень хорошо воспринимается на слух. Рекомендую.
  • Е
    ЕЛЕНА
    14 февраля 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Очень понравился город
    Маршрут Павла интересный
    Встретил нас на вокзале,не пришлось плутать по незнакомому городу,внимательный
    Внук подросток интересующийся историей получил все ответы на вопросы
  • ￼￼Глеб
    29 января 2025
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел организовал для нашей семьи очень интересную обзорную экскурсию по Кордобе. Много увлекательных историй и фактов. По окончании экскурсии порекомендовал нам отличное место где пообедать в городе и интересное место для посещения на пути в Севилью (в городке Carmona).
  • А
    Анна
    29 декабря 2024
    Кордова - погружение в средневековье
    Наша семья получила огромное удовольствие от встречи и рассказов Павла. Искренне рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кордове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Кордове
  2. Кордова - погружение в средневековье
  3. Мескита. Великая мечеть Кордовы
Сколько стоит экскурсия по Кордове в декабре 2025
Сейчас в Кордове в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 195. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Кордовы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кордове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке