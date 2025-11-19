Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Сегодня в 09:00
14 дек в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На винодельню Toro Albalá из Кордовы
Увлекательное путешествие из Кордовы на винодельню Toro Albalá с дегустацией вин и прогулкой по живописному городку. Откройте для себя вкусы Андалусии
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana19 ноября 2025Интересно и познавательно проведенная экскурсия
- ААртур9 ноября 2025Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.
- ССергей2 ноября 2025Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую
- ББорис29 октября 2025Прекрасная пешая экскурсия.
- ООксана22 октября 2025Экскурсия по Кордове с Павлом — это было настоящее удовольствие!
Павел рассказывает так интересно и легко, что время пролетает незаметно. У
- ДДарья19 октября 2025Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!
- YYulia28 сентября 2025Павел!
Спасибо вам за прогулку по удивительной Кордобе! Благодаря вам город ожил перед нами — его история, запахи, краски и настроение.
- ВВячеслав12 сентября 2025Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.
- ААлексей15 августа 2025Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊
- ООльга11 августа 2025Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)
- OOlga24 июля 2025Советую познакомиться с городом Кордова в компании Павла. Было очень интересно и познавательно
- ООльга6 июля 2025Мы очень рекомендуем Павла для экскурсии по Кордове, если есть интерес к истории, достопримечательностям города, а также узнать великолепные места,
- iigor24 июня 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.
Чудесный город с большой историей. Посмотрели все основные точки Кордовы,
- ЕЕлена15 июня 2025Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите
- LLusine13 июня 2025Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the
- ССветлана28 мая 2025Павел интересно рассказывал о истории Кордовы и ее современности, не сложный маршрут, экскурсия прошла легко и интересно.
- ТТатьяна21 мая 2025Рекомендую Павла, как чуткого гида: встретил на вокзале (что бывает редко со стороны гидов, а я ехала одна, для меня
- ИИгорь19 мая 2025Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.
- ЕЕлена17 мая 2025Отличная экскурсия!
- RRoman6 мая 2025Очень интересно
