7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»

Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида

В Прадо так много залов, что легко заблудиться. Побывав там не один десяток раз, я смогла придумать маршрут, который позволяет без спешки увидеть главные картины, то есть знаковые для своего времени образы, созданные мастерами испанского школы живописи. Цель экскурсии — оценить их не только с художественной, но и эстетической точки зрения. История страны, история моды и психология в портретах помогут вам по-новому взглянуть на поход в музей.