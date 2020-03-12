7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
В Прадо перед вами предстанут знаменитые полотна — собрание музея пополняли лично испанские монархи. В моей компании вы не растеряетесь, гуляя по залам, и за 2,5 часа увидите главные шедевры коллекции: работы Веласкеса, Рубенса, Гойи, Эль Греко, Босха и других художников. Откроете не только красоту картин, но и культурный контекст разных эпох. И поймёте, как в высокой живописи отразились войны, смена общественных настроений и вся история Испании.