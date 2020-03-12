7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Билеты в музей Прадо без очереди

Посетить всемирно известную галерею и полюбоваться бессмертными шедеврами мировой живописи

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Вас ждет знакомство с испанским и фламандским искусством в главном музее Испании.

На постоянной экспозиции представлены знаменитые «Менины» Веласкеса и другие его творения, мрачные картины Гойи и одухотворенные полотна Эль Греко.

А также работы знаменитых европейцев — Рубенса, Тициана, Рембрандта, Ван Дейка, Брейгеля, Босха и других.
16 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у музея Прадо
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Билеты в музей Прадо без очереди
Билеты в музей Прадо без очереди

Что вы получите

  • Вход в музей без очереди через отдельный вход для посетителей с билетами
  • Доступ ко временным экспозициям — при их наличии

Как воспользоваться билетом

  1. В выбранный день подойдите ко входу «Jerónimos» с левой стороны от кассы музея. Ориентируйтесь на указатели на территории музея.
  2. Покажите сотрудникам свой билет на смартфоне или в распечатанном виде
  3. Музей работает до с 10:00 до 20:00, в воскресенье до 19:00. Лучшее время для посещения: до 11:00 и после 13:30.

Важная информация

  • Музей Прадо находится по адресу Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid. Добраться до него можно на метро до станции Atocha.
  • Чтобы получить билет для льготных категорий (дети и студенты до 25 лет— бесплатно, пенсионеры — 7,5€), подойдите в кассу.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в музей Прадо без очереди
Билеты в музей Прадо без очереди
Билеты в музей Прадо без очереди
Билеты в музей Прадо без очереди

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у музея Прадо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Все было отлично, зашли мгновенно и сэкономили время на замечательный музей.
15 февраля 2020
Спасибо большое всё прошло отлично зашли без очереди море впечатлений
16 января 2020
В целом все отлично - билеты получили вовремя и они сработали. Бал снял за отсутствие предупреждения, что ребёнок до 18 лет (он был указан в заявке на билеты) должен был идти в кассу за бесплатным билетом. Нам просто повезло, что очереди в этот момент в кассу практически не было
12 января 2020
Коллекция картин музея Прадо отличается удивительной полнотой и правильно построенной экспозицией.
От фантасмагорических морализаций Босха к совершенно изумительному религиозно - мистическому таланту Эль Греко. Новый художетвенный мир в Миминах Веласкеса и все проблемы относительно цивилизованного и индивидуалистического 18 века в картинах Гойя для разных периодов его творчества.
Все это обилие впечатлений от посещения музея оказалось возможным благодаря чудесному , эрудированному и добросовестному гиду в мире искусства - Элеоноре.
Огромное ей спасибо!!!
6 января 2020
Всё супер!!!)
3 января 2020
Спасибо! Очень удобно! Очередь в Музей Прадо была сумашедшая!
Мы прошли по отдельному входу для посетителей с билетами купленными в интернете.Весь проход занял три минуты.
25 ноября 2019
Требуется не один день. Интересно и комфортно.

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