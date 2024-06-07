Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Популярное предложение Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас Начало: Возле музея Прадо € 107 за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 134 отзыва Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро... Расписание: ежедневно в 12:30 € 33 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом € 168 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 48 отзывов Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое от € 64 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol) от € 70 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда Начало: На площади Пуэрта дель Соль € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 290 отзывов Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории Начало: площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 111 отзывов Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства Начало: У главного входа в музей Прадо € 130 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 71 отзыв Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников Начало: Музей Прадо от € 120 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Must-see в музее Прадо Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании Начало: У входа в музей Прадо € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой Начало: Площадь Puerta del Sol € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 273 отзыва Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 110 за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 29 отзывов Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом Начало: На площади Изабель II Расписание: во вторник и четверг в 15:00 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 167 отзывов Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато... € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города € 330 за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 1 час 33 отзыва Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт от € 95 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок € 115 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 122 отзыва Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 218 отзывов Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 22 отзыва Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом Начало: На площади Изабель II Расписание: ежедневно в 10:00 € 22 за человека

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании от € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых Начало: Площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

Билеты 4 часа 4 отзыва Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа Начало: У музея Прадо € 240 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами от € 64 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес € 72 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом Начало: Calle Mayor от € 110 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство Начало: В холле музея € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства от € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида Начало: в холле музея от € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века Начало: В Центре искусств королевы Софии Расписание: в среду и субботу в 15:00 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида Начало: На Plaza Cibeles от € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы Начало: У музея Прадо € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко Начало: Площадь Испании Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00 € 95 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко Начало: Музей Прадо Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00. € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 € 240 за всё до 6 чел.