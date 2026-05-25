Индивидуальная экскурсия по музею Прадо - это уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в уютной атмосфере. Ваш личный гид раскроет секреты великих произведений Гойи, Веласкеса, Тициана, Эль Греко и Рафаэля.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидите шедевры мирового искусства
- 🖼 Поймёте художественное и историческое значение картин
- 🔍 Погрузитесь в тайны мадридского двора
- 👨🎨 Узнаете секреты известных художников
- 🧩 Разгадаете психологические лабиринты Гойи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение музея Прадо актуально круглый год, так как это закрытое помещение. Независимо от времени года, вы сможете насладиться шедеврами искусства и узнать много нового.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Прадо
- Картины Гойи
- Картины Веласкеса
- Картины Тициана
- Картины Эль Греко
- Картины Рафаэля
Описание экскурсии
На экскурсии вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы:
- Почему Веласкес пишет наш портрет, а пряхи — вовсе не пряхи
- Почему рыбы на картинах Босха летают, а птицы ростом с небоскрёб
- Где прячутся художники на своих работах
- В чём секрет мадридской Моны Лизы
- Почему картины Гойи — это психологический лабиринт не для слабонервных
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музей
- Взрослые — €15
- Люди от 65 лет — €7,5 (для подтверждения возраста нужен паспорт)
- Дети до 18 лет и инвалиды — бесплатно
- Гиду покупать билет не нужно
Как купить билет
Билеты покупаются заранее на официальном сайте музея. Если по какой-либо причине не удалось приобрести билеты, сообщите мне заранее. Если вы не предупредите, то время, потраченное на покупку билетов в кассе, засчитывается в общую продолжительность экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1027 туристов
Мои экскурсии всегда лёгкие и живые, они производят сильное впечатление. Проводить их мне помогает 7-летний опыт работы с путешественниками в качестве организатора туров в Испанию и гида по Мадриду. И
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все было отлично. Марина профессиональный гид, провела интересную запоминающуюся экскурсию, рассказала историю музея и неочевидные детали экспонатов. Рекомендую.
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О
Замечательная экскурсия и супер гид Марина! очень увлекательно и познавательно. детям-подросткам очень понравилось. обязательно порекомендует своим друзьям.
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N
Спасибо замечательной Марине - нашему гиду по Прадо! 2,5 часа экскурсии - как один миг, чудесное путешествие в мир художественных образов, направлений, стилей, характеров великих мастеров. Марина словно вела нас
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О
Экскурсия в музей Прадо превзошла все ожидания. Огромная благодарность Марине за умение сделать искусство понятным, живым и по-настоящему увлекательным.
Самостоятельно в таком музее легко потеряться среди сотен шедевров, а благодаря экскурсии
Самостоятельно в таком музее легко потеряться среди сотен шедевров, а благодаря экскурсии
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А
Марина - мой первый в жизни экскурсовод в картинной галерее, всегда раньше я либо ходила самостоятельно, либо слушала аудиогид. И могу с уверенностью сказать, что теперь я всегда буду брать гидов для музеев! Время пролетело абсолютно незаметно! Настолько мне было интересно и познавательно. А прекрасное чувство юмора Марины сделало нашу экскурсию ещё увлекательнее. Спасибо большое!
Марина
Ответ организатора:
Анна, спасибо огромное за чудесный отзыв! Было очень приятно показать вам шедевры Прадо🥰
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D
Отличная экскурсия по музею Прадо. Марина очень профессиональный гид и прекрасно адаптировала экскурсию под нашу семью: двое взрослых и двое детей, включая шестилетнего ребёнка.
Перед началом она уточнила наши интересы и
Перед началом она уточнила наши интересы и
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