Вы увидите шедевры Гойи, Веласкеса, Тициана, Эль Греко, Рафаэля и других гениев. Поймёте художественное и историческое значение картин и погрузитесь в тайны мадридского двора, без которых рассказ о королевских коллекциях невозможен. И заметите живописные спецэффекты музея Прадо, обычно скрытые от глаз.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы:

Почему Веласкес пишет наш портрет, а пряхи — вовсе не пряхи

Почему рыбы на картинах Босха летают, а птицы ростом с небоскрёб

Где прячутся художники на своих работах

В чём секрет мадридской Моны Лизы

Почему картины Гойи — это психологический лабиринт не для слабонервных

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в музей

Взрослые — €15

Люди от 65 лет — €7,5 (для подтверждения возраста нужен паспорт)

Дети до 18 лет и инвалиды — бесплатно

Гиду покупать билет не нужно

Как купить билет

Билеты покупаются заранее на официальном сайте музея. Если по какой-либо причине не удалось приобрести билеты, сообщите мне заранее. Если вы не предупредите, то время, потраченное на покупку билетов в кассе, засчитывается в общую продолжительность экскурсии.