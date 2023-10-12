Оценить оригиналы Босха и Рубенса и раскрыть секреты полотен
Вы увидите шедевры Гойи, Веласкеса, Тициана, Эль Греко, Рафаэля и других гениев.
Поймёте художественное и историческое значение картин и погрузитесь в тайны мадридского двора, без которых рассказ о королевских коллекциях невозможен. И заметите живописные спецэффекты музея Прадо, обычно скрытые от глаз.
Поймёте художественное и историческое значение картин и погрузитесь в тайны мадридского двора, без которых рассказ о королевских коллекциях невозможен. И заметите живописные спецэффекты музея Прадо, обычно скрытые от глаз.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы:
- Почему Веласкес пишет наш портрет, а пряхи — вовсе не пряхи
- Почему рыбы на картинах Босха летают, а птицы ростом с небоскрёб
- Где прячутся художники на своих работах
- В чём секрет мадридской Моны Лизы
- Почему картины Гойи — это психологический лабиринт не для слабонервных
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музей
- Взрослые — €15
- Люди от 65 лет — €7,5 (для подтверждения возраста нужен паспорт)
- Дети до 18 лет и инвалиды — бесплатно
- Гиду покупать билет не нужно
Как купить билет
Билеты покупаются заранее на официальном сайте музея. Если по какой-либо причине не удалось приобрести билеты, сообщите мне заранее. Если вы не предупредите, то время, потраченное на покупку билетов в кассе, засчитывается в общую продолжительность экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле музея Прадо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 25 туристов
Мои экскурсии всегда лёгкие и живые, они производят сильное впечатление. Проводить их мне помогает 7-летний опыт работы с путешественниками в качестве организатора туров в Испанию и гида по Мадриду. И конечно, образование — в университете изучала историю европейской живописи и литературы. Продолжаю своё образование и сейчас, посещая курсы и лекции мадридских музеев. Обожаю искусство и рассказываю о шедеврах так, чтобы музей Прадо стал одним из самых ярких моментов в поездке.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
12 окт 2023
Все очень понравилось. Познавательно и интересно 🙏
А
Анатолий
8 окт 2023
Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Нам понравилось абсолютно все - прекрасное знание истории Испании, истории искусства и замечательный рассказ о наиболее значимых произведениях и художниках.
A
Anna
6 окт 2023
Если вы думаете, что ходить в музеи скучно и не интересно. Просто попробуйте один раз сходить на на экскурсию с Мариной:)
Несмотря на то, что я была ужасно сонная и уставшая, на протяжении всех 3 часов мое внимание было максимально приковано к потрясающей экспозиции музея Прадо!
Советую каждому! Не пожалеете)
Несмотря на то, что я была ужасно сонная и уставшая, на протяжении всех 3 часов мое внимание было максимально приковано к потрясающей экспозиции музея Прадо!
Советую каждому! Не пожалеете)
O
Olga
3 окт 2023
Прадо посещаем не в первый раз. Но! С гидом впервые. Так как много путешествуем с мужем по миру и часто встречаем разных гидов. Сегодняшняя встреча с Мариной была приятным сюрпризом. Марина влюблена в свою работу, очень приятная в общении, обаятельна, внимательная, предупредительная. Прекрасный рассказчик и просто шикарный профессионал. Она настоящий искусствовед, при чём не художественный перессказ биографии художников, а именно самые интересные и пикантные истории из жизни великих людей. Прекрасно знает историю Испании. И самое главное- обаятельная девушка. Экскурсия в 2,5 часа пролетела как 2,5 минуты. Мариночка спасибо Вам огромное! А Вам друзья, желающие посетить Мадрид и запомнить его на долго однозначно рекомендуем Марину!
М
Мария
21 сен 2023
Отличная экскурсия по музею Прадо. Марина обладает приятным голосом, грамотной речью, ее легко слушать. Также она имеет большие знания в области искусства и истории, и хороший художественный вкус. Умеет слушать собеседника и учитывает интересы клиентов. Одна из наших лучших экскурсий по музеям Европы.
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