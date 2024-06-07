1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
- ННаталья7 июня 2024Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- ННадежда4 июня 2024Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
- OOksana3 июня 2024Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
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