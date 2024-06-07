Увидеть самое главное в Мадриде

Найдено 34 экскурсии в категории «Самое главное» в Мадриде на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в музее Прадо
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
33 за человека
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от 70 за всё до 10 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
Нескучная история древнего Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Must-see в музее Прадо
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Мадриду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
218 отзывов
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Мадрид на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Живопись: как было, как есть, чего ждать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
33 за человека
Душевный Мадрид: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 10 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Винтажный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
    читать дальше

    не только информативной, но и невероятно увлекательной. Михаил обладает глубокими знаниями и может ответить на любые вопросы. Его рассказы были наполнены интересными фактами и историческими анекдотами, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Особенно поразило его умение связать произведения искусства с контекстом эпохи, в которой они были созданы. Благодаря его профессионализму и энтузиазму, мы получили массу положительных эмоций и обогатили свои знания. Рекомендуем всем, кто собирается посетить музей Прадо, воспользоваться услугами этого великолепного гида!

    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
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    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
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    которая влюбила нас в Мадрид. Умеет и любит делиться знаниями, создать позитивную атмосферу. Вот уж точно - с легкостью и юмором! Браво, Маргарита! Мы получили огромное удовольствие.

    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивныйНе побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
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    мы бы точно не справились, так как музей очень большой и найти то что тебя интересует очень не просто. Михаил провел нас и показал самые значимые картины этого музея, которые точно нужно было увидеть чтобы иметь хоть какое-то представление о музее Прадо. Если вернемся в Мадрид, а я думаю что обязательно вернемся, непременно возьмем еще одну экскурсию с Михаилом, потому что осмотреть весь музей за один раз просто невозможно!

    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
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    она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии.

  • T
    Tatiana
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Главное в музее Прадо
  2. Мадрид: прошлое и настоящее
  3. О Мадриде с легкостью и юмором
  4. Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
  5. Нескучная история древнего Мадрида
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Самое главное" можно забронировать 34 экскурсии от 22 до 330. Туристы уже оставили гидам 2187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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