1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
€107 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
3 часа
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
- ННаталья7 июня 2024Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
- OOksana3 июня 2024Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
- ААндрей28 мая 2024Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ААнна23 мая 2024Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
- ММария23 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
- ММаксим21 мая 2024Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
- ДДаниил18 мая 2024Великолепное погружение в мир искусства в музее Прадо
- ААнна13 мая 2024Хотим выразить благодарность от нашей семьи Анатолию, который провел замечательную экскурсию по Мадриду. Очень талантливый и увлеченный гид, открыл нам музей «Prado» и Королевский Дворец с новой стороны. Очень много полезной и интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музей Прадо»
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