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мы бы точно не справились, так как музей очень большой и найти то что тебя интересует очень не просто. Михаил провел нас и показал самые значимые картины этого музея, которые точно нужно было увидеть чтобы иметь хоть какое-то представление о музее Прадо. Если вернемся в Мадрид, а я думаю что обязательно вернемся, непременно возьмем еще одну экскурсию с Михаилом, потому что осмотреть весь музей за один раз просто невозможно!