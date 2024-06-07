Групповые экскурсии Мадрида

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Мадриде на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в музее Прадо
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
33 за человека
Тайны Мадридского двора
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
33 за человека
Ежедневная прогулка по Мадриду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
218 отзывов
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Мадрид на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
22 за человека
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
33 за человека
Прадо в мини-группе с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
40 за человека
Экскурсия из Мадрида в Толедо
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
10 июня в 09:30
12 июня в 14:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
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    не только информативной, но и невероятно увлекательной. Михаил обладает глубокими знаниями и может ответить на любые вопросы. Его рассказы были наполнены интересными фактами и историческими анекдотами, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Особенно поразило его умение связать произведения искусства с контекстом эпохи, в которой они были созданы. Благодаря его профессионализму и энтузиазму, мы получили массу положительных эмоций и обогатили свои знания. Рекомендуем всем, кто собирается посетить музей Прадо, воспользоваться услугами этого великолепного гида!

    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
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    мы бы точно не справились, так как музей очень большой и найти то что тебя интересует очень не просто. Михаил провел нас и показал самые значимые картины этого музея, которые точно нужно было увидеть чтобы иметь хоть какое-то представление о музее Прадо. Если вернемся в Мадрид, а я думаю что обязательно вернемся, непременно возьмем еще одну экскурсию с Михаилом, потому что осмотреть весь музей за один раз просто невозможно!

    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
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    она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии.

  • T
    Tatiana
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
  • М
    Максим
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
  • L
    Larysa
    9 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
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    закрыт в связи с мероприятиями, и мы были расстроены. Татьяна смогла устроить нам экскурсию на день раньше, много знающий человек увлечен своей работой. Было очень интересно и не скучно! Очень советую

  • I
    Irina
    9 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Психологически очень грамотное поведение экскурсовода в нынешних условиях работы с довольно разношерстной публикой. Но сам мадридский двор, как ни крути, до Эрмитажа никак не дотягивает…. Не смотря на наличие величайших экспонатов.
  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Прадо в мини-группе с лицензированным гидом
    Анатолий приятно удивил тем, что рассказ о картинах оказался не только информативным, но и увлекательным. Интересно было слушать даже о
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    портретах, не говоря уже о картинах, где имеется множество незаметных на первый взгляд деталей. Своеобразная подача материала с шутками на грани не позволяет заскучать 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Главное в музее Прадо
  2. Тайны Мадридского двора
  3. Ежедневная прогулка по Мадриду
  4. Мадрид на ладони
  5. В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 22 до 70. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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