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Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
€33 за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€33 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€33 за человека
Мини-группа
2 часа
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€40 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
10 июня в 09:30
12 июня в 14:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
- ННаталья7 июня 2024Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
- OOksana3 июня 2024Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
- ММаксим26 мая 2024Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
- ДДарья15 мая 2024Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
- LLarysa9 мая 2024Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
- IIrina9 мая 2024Психологически очень грамотное поведение экскурсовода в нынешних условиях работы с довольно разношерстной публикой. Но сам мадридский двор, как ни крути, до Эрмитажа никак не дотягивает…. Не смотря на наличие величайших экспонатов.
- ААлександр24 апреля 2024Анатолий приятно удивил тем, что рассказ о картинах оказался не только информативным, но и увлекательным. Интересно было слушать даже о
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Групповые»
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