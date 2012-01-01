Экскурсии по городу, Прадо, Королевский Дворец, другие музеи 🖼 и города-всё это прекрасно!

Однако, чтобы почувствовать Мадрид, вкусить его ароматы, запахи, и в буквальном смысле попробовать его на вкус - надо обязательно отведать знаменитые тапас. Разные, самые известные и вкусные закуски, горячие и холодные. С прохладным белым вином 🍷 в жару или пиво? И с красным вином к мясным блюдам когда станет попрохладнее. Или может быть Вы предпочитаете прохладное шампанское, Cava (испанское шампанское Кава, игристое вино) с устрицами?

Мы сможем пройти 2–3 бара или таверны. А если осилите, то и 4. Всё от возможностей зависит… Вашего желудка.