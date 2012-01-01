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Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино

5
1 отзыв
Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Гастрономический Тур.

Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €130 за экскурсию

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Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино

Что вы увидите

  • Бары/таверны Мадрида
Экскурсии по городу, Прадо, Королевский Дворец, другие музеи 🖼 и города-всё это прекрасно!
Однако, чтобы почувствовать Мадрид, вкусить его ароматы, запахи, и в буквальном смысле попробовать его на вкус - надо обязательно отведать знаменитые тапас. Разные, самые известные и вкусные закуски, горячие и холодные. С прохладным белым вином 🍷 в жару или пиво? И с красным вином к мясным блюдам когда станет попрохладнее. Или может быть Вы предпочитаете прохладное шампанское, Cava (испанское шампанское Кава, игристое вино) с устрицами?
Мы сможем пройти 2–3 бара или таверны. А если осилите, то и 4. Всё от возможностей зависит… Вашего желудка.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • еда/напитки
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
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1 отзыв оставили туристы

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