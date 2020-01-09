49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров

Гастрономическое приключение для гурманов: от рынка и бара до культового ресторана

Ксения
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Ксения – ваш гид
Мадрид — европейский чемпион по количеству баров.

Но помимо ночной жизни, здесь существует богатейший гастрономический мир, способный удивить и порадовать самую разную публику.

Не выезжая из Мадрида, вы сможете совершить гастрономическое путешествие по всей Испании, от Малаги до Астуриаса.

Моя задача — стать вашим проводником и показать, что гастрономия может быть очень демократичной по форме и цене.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Пуэрта дель Соль
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У этой экскурсии49 отзывов
4.9
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров

Что вас ожидает

Вы начнете свое путешествие в совсем неприметном баре в районе Пласа Майор, где делают самый вкусный бутерброд с кальмарами, типичный для мадридской кухни. Далее попробуем деликатесы и вина на самом модном местном рынке.

Также в центре есть ресторан, где уже сто лет разливают отличный вермут, так любимый мадридцами и самим Хемингуэем. Для любителей роскоши — ресторан, где блюда подают к столу оперные певцы. Не говоря уже о бесчисленных маленьких ресторанчиках домашней испанской кухни, о которых не пишут в путеводителях.

Вы услышите историю самых известных блюд и ресторанов, интересные факты о гастрономии города, попробуете Мадрид на вкус. Терпкое красное вино из местных виноделен, тушеная с фасолью и овощами говядина, бутерброд с кальмаром, оливки на шпажках, улитки — все это Мадрид. За вечер мы посетим несколько необычных и любимых местными жителями заведений, чтобы в каждом попробовать блюда, которыми они славятся.

Моя экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с уникальной кухней Мадрида, узнать вкусную сторону этого необычного города.

Организационные детали

Стоимость блюд в ресторанах не входит в стоимость экскурсии. Ценник зависит от ваших предпочтений и желаний, но если говорить о минимальных (по моему опыту) тратах в течение экскурсии — на одного они составят примерно 30-40 евро (2-3 блюда, 2-3 бокала вина с тапас, кофе с десертом). На двоих получается экономичнее — 40-50 евро.

Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Пуэрта дель Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Испания - моя страсть, а Мадрид - любовь с первого взгляда! Погружаю своих путешественников в местную жизнь через гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после :)
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Замечательная прогулка по вкусным местам Мадрида!…в дружественной и очень комфортной обстановке…Хорошая еда , хорошее общение!!! Хорошие заведения... с местным колоритом!!! С возможностью приобрести очень качественные местные продукты...Очень правильно выбранный формат! Экскурсия превзошла все ожидания ...Браво, Ксения!!!
31 декабря 2019
Все понравилось!
6 декабря 2019
Когда мы посетили прекрасный Мадрид, один из первых вечеров нам посчастливилось провести с Ксенией. Она- изумительный гид! Было ощущение, что встретились с давней подругой, с которой не виделись много лет, и вот теперь она с пылом, с жаром, весёлым азартом и артистическим воодушевлением рассказывает, показывает и предлагает на вкус свой восхитительный город! Мы просто влюбились в Мадрид! Ксения, безусловно, одна из лучших гидов с которыми нам довелось встречаться за всю немалую историю наших путешествий по свету. Огромное спасибо, Ксюша!
4 декабря 2019
Экскурсия познавательная, интересная и вкусная. Экскурсовод отзывчив и дал ценные советы по рекомендации интересных и качественных мест для проведения нашей знаменательной даты.
29 октября 2019
Малообразованный гид с плохой речью и очень скромными познаниями в заявленной области. Длительный опыт проживания в Мадриде дал некоторое понимание того, где может быть вкусно и познавательно. Но познавательно не из уст гида, а как бы само по себе: если ты что сам знал и пробовал раньше, а тут получил подтверждение. Развод полный за заметные деньги.
16 октября 2019
Мы с женой объездили почти всю Испанию, не были ещё только на севере Испании, третий раз в Мадриде, но для нас на этой экскурсии оказалось много нового и интересного. В Мадриде многие тысячи ресторанов и кафе и только человек, проживший в Мадриде 10 лет и имеющий мужа испанца, знает где в центре Мадрида есть ресторанчики со старой испанской кухней, куда ходят, в основном, мадридцы. Тем более, что сама Ксения и разбирается в кулинарии и любит это дело. Эта экскурсия не столько гастрономическая, сколько про кулинарный быт мадридцев. К тому же вкусно, обильно и хмельно. Единственно, что надо учесть, что для того, чтобы получить полное удовольствие вам потребуется кроме оплаты экскурсии ещё 80-100 евро на двоих, но это того стоит. Александр и Наталья.
16 октября 2019
Спасибо Ксении за интересный, веселый и познавательный вечер!!! Как будто встретились с другом, непринужденная атмосфера и много вкусняшек
Денис
9 июля 2019
Испанская еда очень вкусная в частности хамон и сыр по вино высший класс, а в компании с Ксенией ещё лучше это ощущается!Всем советую
15 апреля 2019
Нам понравилась экскурсия. Советуем всем, кто хочет познакомиться с настоящей кухней Испании! Быт, колорит, обнимашки, открытость и искренность! Ксения замечательный экскурсовод, грамотный, коммуникабельный, легкость ее общения позволяет чувствовать себя непринужденно и свободно.
17 марта 2019
Это был самый вкусный день в Мадриде! Огромное спасибо Ксении за великолепный день и веселую компанию.
Ещё 39 отзывов

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