49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы начнете свое путешествие в совсем неприметном баре в районе Пласа Майор, где делают самый вкусный бутерброд с кальмарами, типичный для мадридской кухни. Далее попробуем деликатесы и вина на самом модном местном рынке.

Также в центре есть ресторан, где уже сто лет разливают отличный вермут, так любимый мадридцами и самим Хемингуэем. Для любителей роскоши — ресторан, где блюда подают к столу оперные певцы. Не говоря уже о бесчисленных маленьких ресторанчиках домашней испанской кухни, о которых не пишут в путеводителях.

Вы услышите историю самых известных блюд и ресторанов, интересные факты о гастрономии города, попробуете Мадрид на вкус. Терпкое красное вино из местных виноделен, тушеная с фасолью и овощами говядина, бутерброд с кальмаром, оливки на шпажках, улитки — все это Мадрид. За вечер мы посетим несколько необычных и любимых местными жителями заведений, чтобы в каждом попробовать блюда, которыми они славятся.

Моя экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с уникальной кухней Мадрида, узнать вкусную сторону этого необычного города.