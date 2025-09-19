Мои заказы

Мадрид на вкус: гастротур по кварталам, где живут местные

Откройте для себя настоящую жизнь Мадрида через его вкусы и ароматы. Прогулка по рынкам и улицам, где оживает история и современность
Авторская гастропрогулка по Мадриду - это возможность почувствовать душу города через его вкусы.

Участники тура не только попробуют местные деликатесы, но и узнают, как живут горожане за пределами туристических маршрутов.

Путешествие начинается
читать дальше

на Площади Майор, продолжается на уникальных рынках и завершается на крыше гастроцентра с панорамным видом на город. Это идеальный способ погрузиться в атмосферу Мадрида и открыть для себя его настоящую жизнь

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Погружение в атмосферу Мадрида
  • 🥘 Дегустация местных деликатесов
  • 📚 Истории о жизни горожан
  • 🏛 Прогулка по историческим улицам
  • 🌆 Панорамные виды с крыши
Мадрид на вкус: гастротур по кварталам, где живут местные© Юлия
Мадрид на вкус: гастротур по кварталам, где живут местные© Юлия
Мадрид на вкус: гастротур по кварталам, где живут местные© Юлия

Что можно увидеть

  • Площадь Майор
  • Рынок №1
  • Самая старая улица города
  • Рынок №2
  • Улицы Сервантеса и Лопе де Вега
  • Рынок №3
  • Район Чуэку

Описание экскурсии

  • Площадь Майор. Наше путешествие по вкусам и ароматам города начнётся на одной из самых красивых и атмосферных площадей Мадрида.
  • Рынок №1. Уникальный гастрономический рынок в стиле модерн был построен в 1916 году и обновлён в 2009. Под коваными арками вы попробуете хамон, устрицы или вино — на ваш вкус.
  • Самая старая улица города. Мы прогуляемся мимо колоритных таверн, площадей со средневековым прошлым и уголков, где кипела уличная жизнь имперского Мадрида.
  • Рынок №2. Это рынок без туристического лоска. Здесь вас ждут фермеры с ароматными продуктами, кухни далёких стран и даже книжная лавка, где книги продают по весу.
  • Улицы Сервантеса и Лопе де Вега. Пройдёмся по Кварталу литераторов, где под ногами сияют цитаты знаменитых писателей.
  • Рынок №3. Био, крафт и городской стиль жизни. Место, где традиции встречаются с современными трендами. Вы попробуете хрустящую тортилью или тапас из лавки с многолетней историей (или что-то другое на ваш выбор).
  • Район Чуэку. Центр свободы и гедонизма. Его некогда опасные улицы стали самыми стильными в городе.
  • Крыша гастроцентра с панорамой Мадрида и бокалом вина. Лёгкий ветер, звон бокалов и вкусный финал насыщенного дня.

Я расскажу:

  • как рынки становились живым сердцем города.
  • кто в Испании настоящий «король тапас» и почему не стоит спорить с местными по этому поводу.
  • как менялось отношение к еде и рынкам: от скромных лавок к модным гастропространствам и осознанному питанию.
  • и многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки — от €5 до €25 за чел.
  • Сообщите заранее, если у вас есть аллергия или диетические ограничения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Plaza Mayor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 254 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
D
Denis
19 сен 2025
Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))
Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии из Мадрида

Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
от €240 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
На велосипеде
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:30
27 ноя в 10:30
от €120 за человека
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде