Авторская гастропрогулка по Мадриду - это возможность почувствовать душу города через его вкусы.
Участники тура не только попробуют местные деликатесы, но и узнают, как живут горожане за пределами туристических маршрутов.
Путешествие начинается
Участники тура не только попробуют местные деликатесы, но и узнают, как живут горожане за пределами туристических маршрутов.
Путешествие начинается
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в атмосферу Мадрида
- 🥘 Дегустация местных деликатесов
- 📚 Истории о жизни горожан
- 🏛 Прогулка по историческим улицам
- 🌆 Панорамные виды с крыши
Что можно увидеть
- Площадь Майор
- Рынок №1
- Самая старая улица города
- Рынок №2
- Улицы Сервантеса и Лопе де Вега
- Рынок №3
- Район Чуэку
Описание экскурсии
- Площадь Майор. Наше путешествие по вкусам и ароматам города начнётся на одной из самых красивых и атмосферных площадей Мадрида.
- Рынок №1. Уникальный гастрономический рынок в стиле модерн был построен в 1916 году и обновлён в 2009. Под коваными арками вы попробуете хамон, устрицы или вино — на ваш вкус.
- Самая старая улица города. Мы прогуляемся мимо колоритных таверн, площадей со средневековым прошлым и уголков, где кипела уличная жизнь имперского Мадрида.
- Рынок №2. Это рынок без туристического лоска. Здесь вас ждут фермеры с ароматными продуктами, кухни далёких стран и даже книжная лавка, где книги продают по весу.
- Улицы Сервантеса и Лопе де Вега. Пройдёмся по Кварталу литераторов, где под ногами сияют цитаты знаменитых писателей.
- Рынок №3. Био, крафт и городской стиль жизни. Место, где традиции встречаются с современными трендами. Вы попробуете хрустящую тортилью или тапас из лавки с многолетней историей (или что-то другое на ваш выбор).
- Район Чуэку. Центр свободы и гедонизма. Его некогда опасные улицы стали самыми стильными в городе.
- Крыша гастроцентра с панорамой Мадрида и бокалом вина. Лёгкий ветер, звон бокалов и вкусный финал насыщенного дня.
Я расскажу:
- как рынки становились живым сердцем города.
- кто в Испании настоящий «король тапас» и почему не стоит спорить с местными по этому поводу.
- как менялось отношение к еде и рынкам: от скромных лавок к модным гастропространствам и осознанному питанию.
- и многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки — от €5 до €25 за чел.
- Сообщите заранее, если у вас есть аллергия или диетические ограничения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaza Mayor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 254 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Denis
19 сен 2025
Очень правильный маршрут) добрая зажигательная Юля и прекрасные сеты еды))
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:30
27 ноя в 10:30
от €120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.