Прогуляться по яркому, непокорному и самому «народному» району Мадрида и изучить искусство улиц
За два часа мы вдоль и поперёк обойдём район Лавапьес.
Здесь соединились муралы «художников улиц», авангардное искусство и 500-летняя история в причудливых названиях переулков, церквей, баров и зданий. Во время прогулки вы узнаете, почему граффити и стрит-арт — это не одно и то же. А после экскурсии совсем по другому будете смотреть на надписи и рисунки на улицах городов.
Здесь соединились муралы «художников улиц», авангардное искусство и 500-летняя история в причудливых названиях переулков, церквей, баров и зданий. Во время прогулки вы узнаете, почему граффити и стрит-арт — это не одно и то же. А после экскурсии совсем по другому будете смотреть на надписи и рисунки на улицах городов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Последние 20 лет мадридский район Лавапьес проходит джентрификацию. Он известен своими фестивалями стрит-арта, муралами, креативными магазинчиками и барами. А ещё — это район с 500-летней историей, где сегодня живут эмигранты из более чем 80 стран мира! В 2018 году журнал Time Out признал его «самым прикольным» в мире, однако жителей это не очень обрадовало. Почему? Расскажу на экскурсии! Итак, в программе:
- Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити. Поговорим об искусстве улиц, стилях и вандализме.
- Затем направимся к площади Лавапьес. Я расскажу вам историю названия, почему жителей района называют «манолос» и как выглядели мадридские «коммуналки». Также вы узнаете, где находится единственная в Испании «церковь» атеистов и самый старый бар Мадрида.
- Закончим наше путешествие возле бывшей табачной фабрики «Tabacalera», стены которой каждые два года «участвуют» в международном проекте стрит-арта.
Организационные детали
- Программа подходит участникам любого возраста
- По желанию остановимся отдохнуть в местном баре, напитки и еда не входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Ла Латина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Inna — ваш гид в Мадриде
Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала я. Ведь Мадрид идеальный город для экскурсий! Я закончила курсы по администрации туризма и проработала 5 лет в туристической компании, где многому училась и открывала для себя душу столицы Испании. Сейчас я готова выйти в свободное плавание и поделиться своими знаниями и открытиями.
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