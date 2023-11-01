Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?

Прогуляться по яркому, непокорному и самому «народному» району Мадрида и изучить искусство улиц

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За два часа мы вдоль и поперёк обойдём район Лавапьес.

Здесь соединились муралы «художников улиц», авангардное искусство и 500-летняя история в причудливых названиях переулков, церквей, баров и зданий. Во время прогулки вы узнаете, почему граффити и стрит-арт — это не одно и то же. А после экскурсии совсем по другому будете смотреть на надписи и рисунки на улицах городов.
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Последние 20 лет мадридский район Лавапьес проходит джентрификацию. Он известен своими фестивалями стрит-арта, муралами, креативными магазинчиками и барами. А ещё — это район с 500-летней историей, где сегодня живут эмигранты из более чем 80 стран мира! В 2018 году журнал Time Out признал его «самым прикольным» в мире, однако жителей это не очень обрадовало. Почему? Расскажу на экскурсии! Итак, в программе:

  • Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити. Поговорим об искусстве улиц, стилях и вандализме.
  • Затем направимся к площади Лавапьес. Я расскажу вам историю названия, почему жителей района называют «манолос» и как выглядели мадридские «коммуналки». Также вы узнаете, где находится единственная в Испании «церковь» атеистов и самый старый бар Мадрида.
  • Закончим наше путешествие возле бывшей табачной фабрики «Tabacalera», стены которой каждые два года «участвуют» в международном проекте стрит-арта.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам любого возраста
  • По желанию остановимся отдохнуть в местном баре, напитки и еда не входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Ла Латина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Улицы и переулки

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