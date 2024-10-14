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новым углом, раскрывая различия между стрит-артом и вандализмом.



Мы пройдем по историческим улицам, увидим знаменитые муралы и узнаем, как современное искусство влияет на облик района, который уже более 500 лет является частью истории Мадрида.



Вы услышите истории о том, как Лавапьес стал домом для эмигрантов со всего мира и что заставило журнал Time Out назвать его «самым прикольным» районом.



По завершении экскурсии ваш взгляд на городские надписи и рисунки изменится, и вы сможете по-новому оценить уличное искусство в вашем городе