За два часа мы вдоль и поперёк обойдём район Лавапьес.



Здесь соединились муралы «художников улиц», авангардное искусство и 500-летняя история в причудливых названиях переулков, церквей, баров и зданий. Во время прогулки вы узнаете, почему граффити и стрит-арт — это не одно и то же. А после экскурсии совсем по другому будете смотреть на надписи и рисунки на улицах городов.