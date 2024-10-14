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Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?

Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
В рамках двухчасовой прогулки по Лавапьесу вы познакомитесь с яркими произведениями стрит-арта, узнаете, как уличные художники превращают городские стены в полотна для своих муралов.

Экскурсия позволит вам взглянуть на граффити под
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новым углом, раскрывая различия между стрит-артом и вандализмом.

Мы пройдем по историческим улицам, увидим знаменитые муралы и узнаем, как современное искусство влияет на облик района, который уже более 500 лет является частью истории Мадрида.

Вы услышите истории о том, как Лавапьес стал домом для эмигрантов со всего мира и что заставило журнал Time Out назвать его «самым прикольным» районом.

По завершении экскурсии ваш взгляд на городские надписи и рисунки изменится, и вы сможете по-новому оценить уличное искусство в вашем городе

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный район с 500-летней историей
  • 🎨 Фестивали стрит-арта и муралы
  • 🌍 Многонациональная атмосфера
  • 🍷 Возможность отдохнуть в местных барах
  • 🏛 Исторические и культурные объекты
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?

Что можно увидеть

  • Площадь Ла Латина
  • Улица Эмбахадорес
  • Площадь Лавапьес
  • Бывшая табачная фабрика «Tabacalera»

Описание экскурсии

Последние 20 лет мадридский район Лавапьес проходит джентрификацию. Он известен своими фестивалями стрит-арта, муралами, креативными магазинчиками и барами. А ещё — это район с 500-летней историей, где сегодня живут эмигранты из более чем 80 стран мира! В 2018 году журнал Time Out признал его «самым прикольным» в мире, однако жителей это не очень обрадовало. Почему? Расскажу на экскурсии! Итак, в программе:

  • Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити. Поговорим об искусстве улиц, стилях и вандализме.
  • Затем направимся к площади Лавапьес. Я расскажу вам историю названия, почему жителей района называют «манолос» и как выглядели мадридские «коммуналки». Также вы узнаете, где находится единственная в Испании «церковь» атеистов и самый старый бар Мадрида.
  • Закончим наше путешествие возле бывшей табачной фабрики «Tabacalera», стены которой каждые два года «участвуют» в международном проекте стрит-арта.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам любого возраста
  • По желанию остановимся отдохнуть в местном баре, напитки и еда не входят в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ла Латина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала
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я. Ведь Мадрид идеальный город для экскурсий! Я закончила курсы по администрации туризма и проработала 5 лет в туристической компании, где многому училась и открывала для себя душу столицы Испании. Сейчас я готова выйти в свободное плавание и поделиться своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Инна, спасибо огромное от моих сыновей за экскурсию! Очень нестандартно и безумно интересно! Отдельное спасибо за любовь к Мадриду и советы, как сделать жизнь в этом городе живее и вкуснее!:)
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А
Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
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Входит в следующие категории Мадрида

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