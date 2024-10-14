В рамках двухчасовой прогулки по Лавапьесу вы познакомитесь с яркими произведениями стрит-арта, узнаете, как уличные художники превращают городские стены в полотна для своих муралов.
Экскурсия позволит вам взглянуть на граффити под
Экскурсия позволит вам взглянуть на граффити под
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный район с 500-летней историей
- 🎨 Фестивали стрит-арта и муралы
- 🌍 Многонациональная атмосфера
- 🍷 Возможность отдохнуть в местных барах
- 🏛 Исторические и культурные объекты
Что можно увидеть
- Площадь Ла Латина
- Улица Эмбахадорес
- Площадь Лавапьес
- Бывшая табачная фабрика «Tabacalera»
Описание экскурсии
Последние 20 лет мадридский район Лавапьес проходит джентрификацию. Он известен своими фестивалями стрит-арта, муралами, креативными магазинчиками и барами. А ещё — это район с 500-летней историей, где сегодня живут эмигранты из более чем 80 стран мира! В 2018 году журнал Time Out признал его «самым прикольным» в мире, однако жителей это не очень обрадовало. Почему? Расскажу на экскурсии! Итак, в программе:
- Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити. Поговорим об искусстве улиц, стилях и вандализме.
- Затем направимся к площади Лавапьес. Я расскажу вам историю названия, почему жителей района называют «манолос» и как выглядели мадридские «коммуналки». Также вы узнаете, где находится единственная в Испании «церковь» атеистов и самый старый бар Мадрида.
- Закончим наше путешествие возле бывшей табачной фабрики «Tabacalera», стены которой каждые два года «участвуют» в международном проекте стрит-арта.
Организационные детали
- Программа подходит участникам любого возраста
- По желанию остановимся отдохнуть в местном баре, напитки и еда не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ла Латина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Инна, спасибо огромное от моих сыновей за экскурсию! Очень нестандартно и безумно интересно! Отдельное спасибо за любовь к Мадриду и советы, как сделать жизнь в этом городе живее и вкуснее!:)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии на «Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?»
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре Мадрида и одна улица
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €90 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мадрид на ладони
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в Мадрид
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Искусство мадридских улиц
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
9 авг в 16:00
14 авг в 16:00
от €100 за всё до 3 чел.
от €100 за экскурсию