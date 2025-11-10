Уникальная экскурсия в Музее королевы Софии в Мадриде предлагает вам увидеть шедевры Пикассо, Дали, Миро и других великих художников 20 века. Это возможность не только увидеть, но и понять, почему

эти работы изменили мир искусства. Узнайте, как Пикассо передал ужасы войны в «Гернике», а Дали использовал сюрреализм и математику. Откройте для себя минимализм Миро и социальные темы Боттеро. Экскурсия для тех, кто хочет взглянуть на искусство с нового ракурса

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Музея королевы Софии - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Мадриде наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом музей также открыт, но учтите, что в это время может быть многолюдно. Зимой, несмотря на прохладу, вы сможете насладиться искусством в спокойной обстановке.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.