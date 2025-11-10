Уникальная экскурсия в Музее королевы Софии в Мадриде предлагает вам увидеть шедевры Пикассо, Дали, Миро и других великих художников 20 века. Это возможность не только увидеть, но и понять, почему
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть «Гернику» Пикассо
- 🖼️ Погрузиться в сюрреализм Дали
- 🖌️ Понять минимализм Миро
- 🖍️ Исследовать работы Боттеро
- 🖼️ Оценить современные инсталляции
- 🖌️ Узнать о влиянии искусства на общество
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Музея королевы Софии - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Мадриде наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом музей также открыт, но учтите, что в это время может быть многолюдно. Зимой, несмотря на прохладу, вы сможете насладиться искусством в спокойной обстановке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Герника
- Картины Дали
- Работы Миро
- Творения Боттеро
- Современные инсталляции
Описание экскурсии
Вы рассмотрите:
- «Гернику» Пикассо — одну из самых мощных картин 20 века, которая рассказывает о жестокости войны
- Картины Дали — путешествие в мир сюрреализма, где реальность растворяется
- Работы Миро — абстракции, которые выражают эмоции через форму и цвет
- Творения Боттеро — картины с утрированными пропорциями, затрагивающие социальные темы
- Современные инсталляции — арт-объекты, отражающие вызовы современности
- Исторические фрески, сочетающиеся с современным искусством
Я расскажу:
- Почему Пикассо выбрал чёрно-белую палитру для «Герники» и что скрывается за этой неистовой мозаикой боли и отчаяния
- Как Сальвадор Дали в своих картинах использовал не только сюрреализм, но и элементы математики и психоанализа
- Что значит минимализм в искусстве и как Хуан Миро смог передать целый мир с помощью простых линий и ярких цветов
Кому будет особенно интересно
Тем, кто интересуется современным искусством и хочет узнать больше о влиятельных художниках 20 века. Тем, кто посещает музей впервые, и тем, кто хочет взглянуть на искусство с нового ракурса.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослые — €6 за чел., дети до 18 лет и пожилые старше 65 лет — бесплатно (билеты покупаю для вас со своей карточкой гида).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборГлавное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Музею Прадо
Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Начало: У монумента Гойи
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€160 за всё до 5 чел.