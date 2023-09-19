Музей Тиссена-Борнемисы называют настоящей «азбукой» искусства, по которой можно изучить историю европейской живописи с 13 до 21 века. Приглашаю вас сюда, чтобы вместе окунуться в мир прекрасного: в простой форме научиться «читать» искусство, различать стили живописи и манеру письма великих художников. Теперь посещение любого музея станет для вас намного интереснее!

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Описание

«Нет, я не Прадо, я другой…»

Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает! Здесь вы найдёте и лучшую в Испании коллекцию импрессионистов, и небывалое для Европы собрание американской живописи и икон, работы фламандских примитивов. При этом, в отличие от популярного Прадо, музей Тиссена-Борнемисы — небольшой и очень интимный, избегающий суеты и столпотворений у каждой картины.

Что вас ожидает

Искусство вне времени. Начнём с древнейшей работы в коллекции музея — иконы 13 века. Обратим внимание на её особенности, разберёмся, почему икона — это не картина и существует вне времени.

Взгляд сквозь портреты. В другом зале вы научитесь «читать» портреты и определять их назначение. Почему красавица Джованна Торнабуони написана в профиль, а Генрих VIII смотрит на зрителя? Выясним и это. А также поговорим о судьбах персонажей, о курьёзной моде прошлого и любопытном использовании разных предметов.

Чтение символов. Я расскажу о значении света и цвета на картинах разных эпох, о символике животных и растений, а также помогу разобраться в «безумных» образах сюррeалистов.

ЖЗЛ. Красной линией сквозь всю экскурсию пройдут истории из жизни художников. Перипетии судьбы Рембрандта, трагедия Ван Гога, творческие поиски Пикассо. Выясним, чем возмущал современников Караваджо и в чем обвиняли Эль Греко. Вы убедитесь, что даже маленькая деталь может открыть свой секрет: например, незаметная подпись на картине расскажет нам о личной трагедии художника.

Организационные детали