Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы

Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство

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Музей Тиссена-Борнемисы называют настоящей «азбукой» искусства, по которой можно изучить историю европейской живописи с 13 до 21 века.

Приглашаю вас сюда, чтобы вместе окунуться в мир прекрасного: в простой форме научиться «читать» искусство, различать стили живописи и манеру письма великих художников. Теперь посещение любого музея станет для вас намного интереснее!
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
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Описание

«Нет, я не Прадо, я другой…»

Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает! Здесь вы найдёте и лучшую в Испании коллекцию импрессионистов, и небывалое для Европы собрание американской живописи и икон, работы фламандских примитивов. При этом, в отличие от популярного Прадо, музей Тиссена-Борнемисы — небольшой и очень интимный, избегающий суеты и столпотворений у каждой картины.

Что вас ожидает

Искусство вне времени. Начнём с древнейшей работы в коллекции музея — иконы 13 века. Обратим внимание на её особенности, разберёмся, почему икона — это не картина и существует вне времени.

Взгляд сквозь портреты. В другом зале вы научитесь «читать» портреты и определять их назначение. Почему красавица Джованна Торнабуони написана в профиль, а Генрих VIII смотрит на зрителя? Выясним и это. А также поговорим о судьбах персонажей, о курьёзной моде прошлого и любопытном использовании разных предметов.

Чтение символов. Я расскажу о значении света и цвета на картинах разных эпох, о символике животных и растений, а также помогу разобраться в «безумных» образах сюррeалистов.

ЖЗЛ. Красной линией сквозь всю экскурсию пройдут истории из жизни художников. Перипетии судьбы Рембрандта, трагедия Ван Гога, творческие поиски Пикассо. Выясним, чем возмущал современников Караваджо и в чем обвиняли Эль Греко. Вы убедитесь, что даже маленькая деталь может открыть свой секрет: например, незаметная подпись на картине расскажет нам о личной трагедии художника.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится по основной коллекции музея. Посетить собрание Кармен Тиссен (0 этаж) вы можете самостоятельно по окончании экскурсии.
  • Билеты оплачиваются дополнительно. Cтоимость — 13 евро, пенсионеры — 9 евро, дети до 18 лет бесплатно. Гиду билет не нужен. Наушники — 1 евро/чел.
  • Важно! Билеты покупаются гидом заранее на сайте музея, деньги за билеты необходимо перевести гиду заранее. Возможна покупка билетов на месте, но в этом случае я не могу гарантировать посещение пинакотеки в забронированное вами время, т. к. музей регулирует количество групп.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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