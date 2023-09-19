Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Приглашаю вас сюда, чтобы вместе окунуться в мир прекрасного: в простой форме научиться «читать» искусство, различать стили живописи и манеру письма великих художников. Теперь посещение любого музея станет для вас намного интереснее!
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
«Нет, я не Прадо, я другой…»
Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает! Здесь вы найдёте и лучшую в Испании коллекцию импрессионистов, и небывалое для Европы собрание американской живописи и икон, работы фламандских примитивов. При этом, в отличие от популярного Прадо, музей Тиссена-Борнемисы — небольшой и очень интимный, избегающий суеты и столпотворений у каждой картины.
Что вас ожидает
Искусство вне времени. Начнём с древнейшей работы в коллекции музея — иконы 13 века. Обратим внимание на её особенности, разберёмся, почему икона — это не картина и существует вне времени.
Взгляд сквозь портреты. В другом зале вы научитесь «читать» портреты и определять их назначение. Почему красавица Джованна Торнабуони написана в профиль, а Генрих VIII смотрит на зрителя? Выясним и это. А также поговорим о судьбах персонажей, о курьёзной моде прошлого и любопытном использовании разных предметов.
Чтение символов. Я расскажу о значении света и цвета на картинах разных эпох, о символике животных и растений, а также помогу разобраться в «безумных» образах сюррeалистов.
ЖЗЛ. Красной линией сквозь всю экскурсию пройдут истории из жизни художников. Перипетии судьбы Рембрандта, трагедия Ван Гога, творческие поиски Пикассо. Выясним, чем возмущал современников Караваджо и в чем обвиняли Эль Греко. Вы убедитесь, что даже маленькая деталь может открыть свой секрет: например, незаметная подпись на картине расскажет нам о личной трагедии художника.
Организационные детали
- Экскурсия проводится по основной коллекции музея. Посетить собрание Кармен Тиссен (0 этаж) вы можете самостоятельно по окончании экскурсии.
- Билеты оплачиваются дополнительно. Cтоимость — 13 евро, пенсионеры — 9 евро, дети до 18 лет бесплатно. Гиду билет не нужен. Наушники — 1 евро/чел.
- Важно! Билеты покупаются гидом заранее на сайте музея, деньги за билеты необходимо перевести гиду заранее. Возможна покупка билетов на месте, но в этом случае я не могу гарантировать посещение пинакотеки в забронированное вами время, т. к. музей регулирует количество групп.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.