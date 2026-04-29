Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает! Здесь вы найдёте и лучшую в Испании коллекцию импрессионистов, и небывалое для Европы собрание американской живописи и икон, работы фламандских примитивов. При этом, в отличие от популярного Прадо, музей Тиссена-Борнемисы — небольшой и очень интимный, избегающий суеты и столпотворений у каждой картины.
Что вас ожидает
Искусство вне времени. Начнём с древнейшей работы в коллекции музея — иконы 13 века. Обратим внимание на её особенности, разберёмся, почему икона — это не картина и существует вне времени.
Взгляд сквозь портреты. В другом зале вы научитесь «читать» портреты и определять их назначение. Почему красавица Джованна Торнабуони написана в профиль, а Генрих VIII смотрит на зрителя? Выясним и это. А также поговорим о судьбах персонажей, о курьёзной моде прошлого и любопытном использовании разных предметов.
Чтение символов. Я расскажу о значении света и цвета на картинах разных эпох, о символике животных и растений, а также помогу разобраться в «безумных» образах сюррeалистов.
ЖЗЛ. Красной линией сквозь всю экскурсию пройдут истории из жизни художников. Перипетии судьбы Рембрандта, трагедия Ван Гога, творческие поиски Пикассо. Выясним, чем возмущал современников Караваджо и в чем обвиняли Эль Греко. Вы убедитесь, что даже маленькая деталь может открыть свой секрет: например, незаметная подпись на картине расскажет нам о личной трагедии художника.
Организационные детали
Экскурсия проводится по основной коллекции музея. Посетить собрание Кармен Тиссен (0 этаж) вы можете самостоятельно по окончании экскурсии.
Билеты оплачиваются дополнительно. Cтоимость — 15 евро, пенсионеры — 10 евро, дети до 18 лет бесплатно. Льготные категории обязательно указывать в заявке и при входе в музей подтверждать соответствующими документами. В стоимость включены наушники. Гиду билет не нужен
Важно! Билеты покупаются гидом заранее на сайте музея, деньги за билеты необходимо перевести гиду заранее. Возможна покупка билетов на месте, но в этом случае я не могу гарантировать посещение пинакотеки в забронированное вами время, т. к. музей регулирует количество групп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3830 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии читать дальшеуменьшить
художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали.
Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное.
Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Ирина
Просто замечательная экскурсия с просто очаровательной Оксаной) Очень интересная, Оксана великолепный рассказчик, слушать невероятное удовольствие, акцент на интересных фактах и деталях, узнали много нового) Спасибо, однозначно рекомендуем)
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Инна
Наиприятнейшая прогулка по музею Тиссена-Борнемисы с Оксаной. За 2.5 ч легко и непринужденно, а главное очень интересно осилили искусство с 13 по 21-й век. Оксана прекрасный рассказчик и проводник. В следующий визит в Мадриде с удовольствием погуляю с Оксаной по другим местам.
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Т
Татьяна
Нам очень понравилась экскурсия. Мы уже были с Оксаной в музее Прадо и снова получили большое удовольствие. Спасибо большое. Всем советуем.
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E
Elena
Экскурсия была замечательная. Я была с сыном (17 лет). Хотя мы далеки от искусства, мы были в восторге от подачи материала. Это было очень интересно и хочется опять приехать и это только благодаря экскурсоводу. Спасибо огроменное. Узнали очень много нового.
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Е
Елена
Экскурсия понравилась, Оксана была пунктуальна, все было прекрасно организовано, не было никаких проблем со входом в музей. Так же мы не чувствовали никакой спешки с ее стороны, что позволило насладиться читать дальшеуменьшить
и узнать много интересного. Правильно выбрана стратегия в изучении музейной коллекции. Мы шли по историческим вехам, затрагивая наиболее яркие работы разных эпох. И мне и моему сыну, 15 лет, было интересны многие детали о которых вряд ли можно узнать из музейного аудиогида.
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Анастасия
Спасибо огромное Оксане за экскурсию! Мы пришли к ней после 4-х часовой экскурсии по Мадриду и были "слегка" уставшие, но буквально через 10 минут Оксана вернула нас к жизни и читать дальшеуменьшить
искусству. Она прекрасно находит подход к детям, очень легкая и живая речь, много крючочков и привлекалочек для разжигания любопытства и интереса! Сам музей прекрасен! Хотелось бы погулять с ней по Прадо))
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