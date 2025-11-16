Веласкес, Гойя и Эль Греко станут героями захватывающего путешествия по миру мадридского Прадо. Вы узнаете, как художники жили, что их вдохновляло и какие тайны скрывают их полотна.
Эта интерактивная программа в равной степени увлечёт взрослых и детей — об историческом контексте и техниках живописи мы расскажем легко, увлекательно и понятно.
Описание экскурсии
- Вы видите самые знаменитые шедевры музея, не устанете и не заблудитесь.
- Разберётесь, почему у персонажей Эль Греко вытянутые тела.
- Найдёте различия между работами Тициана и Рубенса.
- Создадите свой собственный испанский натюрморт из фрагментов картин.
- Игры, загадки и весёлые факты разнообразят рассказ об искусстве.
- Семейный опыт в музее обогатит личные впечатления участников разных поколений.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — €15 за взрослого, дети — бесплатно.
- Рекомендуемый возраст 6+. По запросу программу можно адаптировать для детей младшего возраста.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-искусствовед из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 663 туристов
Вас приветствует маленькая и дружная команда гидов, живущая в разных странах и состоящая из Вадима и Иры (Мадрид), Елены и Ольги (Нови-Сад) Вадим — историк по образованию, гид по призванию, всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
16 ноя 2025
Экскурсия в Прадо с Ириной стала естественным продолжением маршрута, который мы начали с Вадимом, — и превратилась в тот самый «второй акт» нашего знакомства с Мадридом, который оказался просто волшебным!
Наталья
4 ноя 2025
Это было замечательное время, проведенное в замечательном месте с замечательной Ириной. Начиная от бронирования и до окончания экскурсии все было идеально. Мы увидели все самые знаменитые картины и узнали о них и о художниках много интересных подробностей. Мои самые лучшие рекомендации.
Ж
ЖАННА
30 окт 2025
Познавательная экскурсия, время пролетело незаметно. Дети отгадывали квест, было очень увлекательно. Всем рекомендую.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Ирина провела нам отличную экскурсию в музее Прадо. Интересно было и взрослым и детям 9 и 13 лет. 3 часа пролетели незаметно. Очень много интересных деталей не только про полотна
В
Владимир
27 окт 2025
Экскурсию нам проводила Ирина, супруга Вадима. Как же круто это было. Дегкая подача, коннект с детьми, они прям кайфанули что было так интересно. Вообще музей Прадо стал для нас удивительным открытием, детям всегда больше нравятся музеи вроде Лувра или Эрмитажа, но само собрание произведений и шикарная подача от Ирины поставила этот музей в наш личный топ.
В
Вера
17 окт 2025
Замечательная экскурсия!
Очень много успели посмотреть, услышать много интересных историй. Информация воспринималась легко и с удовольствием. Нам понравилась.
Входит в следующие категории Мадрида
