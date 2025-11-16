читать дальше

Ирина провела нас по Прадо так легко и с настоящим интересом к своему делу. Объяснила сложные вещи простым языком, делилась историями художников, контекстом эпох и деталями, которые иначе можно легко пропустить.

Ирина постоянно вовлекала нас в обсуждение, предлагала взглянуть на картины под разными углами, задавала вопросы. Прадо для нас стал живым и понятным. Хочется добавить, что сюда обязательно стоит идти с гидом, и лучше всего — с Ириной:)). Темп экскурсии был комфортным, впечатления — глубокими и яркими. Получилась не просто сухая лекция.

Спасибо ребятам за такой потрясающий опыт. Желаем удачи и вдохновения — обязательно вернёмся на новые экскурсии!