29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Почему семь? Это наш первый секрет, который, конечно, я открою только вам и под обещание сохранить все мадридские тайны.

Чтобы узнать местные секреты, мне пришлось многое исходить, прочитать, попробовать, — одним словом, прожить в этом городе много лет. Я открывала их с удовольствием и теперь хочу поделиться этим опытом с вами. Я расскажу, например, где находятся уникальные часы с колокольчиками и фигурками, которые приходят в движение лишь несколько раз в день, где готовят самую вкусную тортилью и продают отличный недорогой хамон, почему статуи королей на Пласа Ориенте смотрят на туристов буквально сверху вниз… Все это и не только — в моей по-настоящему необычной экскурсии.

Мадрид удивительный, он может быть разным: романтичным и познавательным, вкусным, спортивным, таинственным, неожиданным, музыкальным, но он всегда шумный, яркий и гостеприимный. И, узнав семь секретов, вы сами в этом убедитесь.