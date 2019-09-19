29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Краткий курс аутентичной мадридской жизни, чтобы почувствать себя здесь как дома

Лариса
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Лариса – ваш гид
В Мадриде, как и любом другом городе, есть протоптанные дорожки популярных маршрутов, а есть секретные места: площади, улочки, бары и рынки, о которых можно узнать лишь от местных жителей.

Я выделила 7 самых интересных “секретов”, с которыми вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии29 отзывов
4.93
Семь секретов Мадрида
Семь секретов Мадрида

Программа

Почему семь? Это наш первый секрет, который, конечно, я открою только вам и под обещание сохранить все мадридские тайны.

Чтобы узнать местные секреты, мне пришлось многое исходить, прочитать, попробовать, — одним словом, прожить в этом городе много лет. Я открывала их с удовольствием и теперь хочу поделиться этим опытом с вами. Я расскажу, например, где находятся уникальные часы с колокольчиками и фигурками, которые приходят в движение лишь несколько раз в день, где готовят самую вкусную тортилью и продают отличный недорогой хамон, почему статуи королей на Пласа Ориенте смотрят на туристов буквально сверху вниз… Все это и не только — в моей по-настоящему необычной экскурсии.

Мадрид удивительный, он может быть разным: романтичным и познавательным, вкусным, спортивным, таинственным, неожиданным, музыкальным, но он всегда шумный, яркий и гостеприимный. И, узнав семь секретов, вы сами в этом убедитесь.

Организационные детали

Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно.

Семь секретов Мадрида
Семь секретов Мадрида
Семь секретов Мадрида
Семь секретов Мадрида
Семь секретов Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 сентября 2019
Замечательная экскурсия. Лариса открыла мне Мадрид с разных сторон. Рассказывала интересно, увлекательно. Я не заметила, как пролетело время. Расставаться не хотелось. Это для меня уже вторая экскурсия с Ларисой. Рекомендую ее как отличного экскурсовода и приятного человека. Спасибо!!!
7 мая 2019
Отличный гид.
Дополнительным плюсом были аудиоустройство с микрофоном для гида и наушниками для посетителей
5 мая 2019
Были с мужем в Мадриде впервые- город впечатлил! На экскурсии с Ларисой город открылся с другой удивительной стороны. Секретные места, которыми поделилась Лариса, оказались очень интересными и необычными. Всем рекомендую этого замечательного гида!
30 апреля 2019
Не все участники слышали гида
25 апреля 2018
Прекрасная и познавательная экскурсия. Узнали много совершенно неожиданных вещей, на которые сами бы не обратили внимание. Большое спасибо Ларисе за прекрасно проведенное время и за дельные советы.
7 марта 2018
Экскурсия прошла великолепно, Лариса показала и рассказала нам много интересного!
19 декабря 2017
Лариса - знающий, профессиональный и очень тонко чувствующий людей, гид. Организованная ею экскурсия "Семь секретов Мадрида" действительно раскрывает энергетику города, погружает в реальную атмосферу жизни горожан и показывает неизвестные широкому кругу туристу исторические факты.
Всем советую. Прекрасно отдохнёте в интересной компании!
11 декабря 2017
Гид Лариса - самые теплые слова благодарности: объем предлагаемой информации - неиссякаем, гид владеет достаточными глубокими знаниями о стране, о городе, об истории Испании и культуре; маршрут экскурсии составлен очень грамотно - с остановками в интересных исторических или гастрономических точках. Сама Лариса бесконечно внимательна к экскурсантам, доброжелательна и участлива, с готовностью отвечала на все наши даже нелепые вопросы, очень полезны ее советы по путешествию по городу.
12 ноября 2017
Благодарим Ларису за интересную экскурсию!!!
2 октября 2017
Отличный гид, хороший человек, можно только порекомендовать дальше! Лариса, огромное спасибо!
Ещё 19 отзывов

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