Музей науки в Мадриде предлагает уникальную возможность погрузиться в мир экспериментов и открытий.
Здесь можно не только увидеть старинные приборы и интерактивные модели, но и провести собственные опыты по физике и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔬 Увлекательные эксперименты
- 🧬 Интерактивные модели
- 📜 История науки и технологий
- 🕰️ Старинные приборы
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения музея - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная. В летние месяцы также можно насладиться музеем, но стоит учесть возможную жару. Зимой посещение будет приятным благодаря уютной атмосфере музея, но могут быть ограничения на прогулки по парку.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей науки
Описание экскурсии
В музее можно:
- Провести эксперименты по физике и химии и познакомиться с различными физическими явлениями — чтобы наглядно продемонстрировать основные законы природы
- Изучить старинные приборы для измерения времени, навигации в море и наблюдения за небесными телами — чтобы понять, как они изменили наш мир
- Исследовать клетки человеческого тела и ДНК через интерактивные модели — чтобы выяснить, как работает человеческое тело
- Узнать, как научные принципы применяются в повседневных технологиях
Посещение музея можно совместить с экскурсией по городу (за доплату). А после вы можете вкусно пообедать в местном ресторане и прогуляться по соседнему парку с озером, лебедями и черепахами.
Организационные детали
Могу организовать трансфер от вашего отеля до музея. Стоимость уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 окт 2025
Интересно и детям и взрослым! 👍
Е
Екатерина
13 сен 2025
Все прошло отлично, Юля нашла подход к нашему сыну, экскурсия была в подарок ему на День рождения . Рекомендуем, всем было интересно!
А
Алена
16 авг 2025
Замечательная экскурсия, дочке было очень интересно! Спасибо!
Входит в следующие категории Мадрида
