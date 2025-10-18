Музей науки в Мадриде предлагает уникальную возможность погрузиться в мир экспериментов и открытий.Здесь можно не только увидеть старинные приборы и интерактивные модели, но и провести собственные опыты по физике и

химии. Узнайте, как работают технологии и человеческое тело. Это идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдет что-то интересное. Путешествие по музею станет незабываемым опытом для юных исследователей и их родителей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения музея - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная. В летние месяцы также можно насладиться музеем, но стоит учесть возможную жару. Зимой посещение будет приятным благодаря уютной атмосфере музея, но могут быть ограничения на прогулки по парку.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.