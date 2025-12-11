Индивидуальная
до 5 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
Сегодня в 17:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Мадрид стал сердцем империи
Вас ждёт увлекательное путешествие по Мадриду, где вы узнаете, как он стал столицей Испании и какие тайны скрывает. История, архитектура и анекдоты ждут вас
13 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Музею Прадо
Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Начало: У монумента Гойи
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Начало: Plaza Isabel II
14 дек в 10:00
15 дек в 15:00
от €95 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прадо для всей семьи с искусствоведом (6+)
Живые истории вместо скучных лекций в одном из величайших музеев мира
Начало: У музея Прадо
Завтра в 11:00
14 дек в 15:00
€103
€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
