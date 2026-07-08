93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия в музее Прадо актуальна круглый год, так как пребывание на воздухе не является основным. Каждый месяц предоставляет уникальную возможность насладиться искусством.

Музей Прадо в Мадриде - это не просто хранилище искусства, это врата в историю Испании, открытые через портреты великих монархов и знатных особ.Ваш персональный гид возьмет вас в путешествие по

залам музея, где каждый образ, запечатленный на полотнах, расскажет свою уникальную историю. Вы узнаете, как Диего Веласкес захватывал сущность своих моделей, почему портреты Франсиско Гойи напоминают современные фотографии, и как Эль Греко и Рибера использовали религиозные мотивы для создания своих произведений. Экскурсия предлагает не просто осмотр экспонатов, но и глубокое погружение в контекст эпохи, понимание тонкостей моды и психологии того времени. Подарите себе возможность взглянуть на музей Прадо под новым углом, раскрыв скрытые смыслы и загадки, которые хранят в себе эти бесценные произведения искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века. Знаменитые художник и их не менее знаменитые модели станут главными героями экскурсии.

Так придворный художник Диего Веласкес — автор парадных, охотничьих портретов правителей, придворных и королевских инфант. Его отличает не только внимание к деталям костюма и обстановки, но непредвзятый, слегка гипертрофированный подход к изображению людей, очень смелый для его времени. А Франсиско Гойя, напротив, старался ничего не преувеличивать, и поэтому его портреты королевских особ в какой-то степени напоминают … современные фотографии. Эль Греко светским портретам предпочитал духовные, полные религиозного подтекста. А картины Риберы, также созданные на религиозной основе, можно трактовать одновременно, и как реализм, и как метафоры…

Практически в каждом портрете есть загадка, скрытый смысл, и я помогу вам его разгадать. Будут интересные истории, много ярких красок и без преувеличения — только шедевры из обширной коллекции Прадо.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (15 евро на человека. Дети до 18лет бесплатно). Музей работает каждый день с 10 до 20.00, в воскресенье до 19.00.