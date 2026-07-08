93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Музей Прадо в Мадриде - это не просто хранилище искусства, это врата в историю Испании, открытые через портреты великих монархов и знатных особ.
Ваш персональный гид возьмет вас в путешествие по читать дальшеуменьшить
залам музея, где каждый образ, запечатленный на полотнах, расскажет свою уникальную историю.
Вы узнаете, как Диего Веласкес захватывал сущность своих моделей, почему портреты Франсиско Гойи напоминают современные фотографии, и как Эль Греко и Рибера использовали религиозные мотивы для создания своих произведений.
Экскурсия предлагает не просто осмотр экспонатов, но и глубокое погружение в контекст эпохи, понимание тонкостей моды и психологии того времени.
Подарите себе возможность взглянуть на музей Прадо под новым углом, раскрыв скрытые смыслы и загадки, которые хранят в себе эти бесценные произведения искусства
Экскурсия в музее Прадо актуальна круглый год, так как пребывание на воздухе не является основным. Каждый месяц предоставляет уникальную возможность насладиться искусством.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Прадо
Картины Веласкеса
Портреты Гойи
Работы Эль Греко
Картины Риберы
Описание экскурсии
Программа
Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века. Знаменитые художник и их не менее знаменитые модели станут главными героями экскурсии.
Так придворный художник Диего Веласкес — автор парадных, охотничьих портретов правителей, придворных и королевских инфант. Его отличает не только внимание к деталям костюма и обстановки, но непредвзятый, слегка гипертрофированный подход к изображению людей, очень смелый для его времени. А Франсиско Гойя, напротив, старался ничего не преувеличивать, и поэтому его портреты королевских особ в какой-то степени напоминают … современные фотографии. Эль Греко светским портретам предпочитал духовные, полные религиозного подтекста. А картины Риберы, также созданные на религиозной основе, можно трактовать одновременно, и как реализм, и как метафоры…
Практически в каждом портрете есть загадка, скрытый смысл, и я помогу вам его разгадать. Будут интересные истории, много ярких красок и без преувеличения — только шедевры из обширной коллекции Прадо.
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (15 евро на человека. Дети до 18лет бесплатно). Музей работает каждый день с 10 до 20.00, в воскресенье до 19.00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1262 туристов
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне читать дальшеуменьшить
хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда!
Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Прекрасная экскурсия, с главными акцентами и уникальными произведениями. Легко и интересно донесена информация. Много любопытных исторических фактов. Однозначно рекомендую!
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Е
Елена
Не могла бы представить себе лучшего знакомства с коллекцией Прадо, чем в сопровождении Элеоноры! Прекрасный и, обстоятельный рассказчик, Элеонора обладает ширными знаниями истории, культуры, искусства, очень деликатна и обаятельна! Провела с нами в Прадо больше времени, чем предполагалось, с удовольствием общалась и отвечала на наши вопросы, Элеонора, большое вам спасибо!
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Светлана
Были на экскурсии с Элеонорой в музее Прадо 24 февраля. Очень понравилось, и музей, и экскурсия. Элеонора, очень дружелюбная, легкая в общении, симпатичная, эрудированная девушка, любящая свое дело и много читать дальшеуменьшить
знающая в искусстве и истории. Экскурсия прошла на одном дыхании, почти 3 часа пролетели незаметно, хотелось бы целый день ходить, смотреть и слушать интересные рассказы Элеоноры, подмечать нюансы, расшифровывать интересные факты и послания великолепных художников о которых она рассказывала. Все доступно, познавательно и очень интересно. Так же Элеонора помогла нам купить билеты дистанционно, порекомендовала места, куда можно сходить и рестораны, где можно пообедать. Спасибо ей огромное! Однозначно рекомендуем эту экскурсию вместе с Элеонорой!
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М
Мери
Элеонора - тот редкий кейс, когда с первых минут, после брони экскурсии понимаешь, что тебе очень повезло попасть к этому замечательному специалисту, который не просто очень знает и любит своё читать дальшеуменьшить
дело, но еще и искренне хочет этим делиться!
Изначально хотели просто проводника по картинной галерее Прадо, чтоб за 2 часа успеть понять, на что обратить внимание, а получили обзор испанского искусства 17-18 веков, в завязке с испанской и мировой историей, а также человека, с которым не хотелось расставаться! Уже посоветовали Элеонору всем друзьям, и сами спланировали возвращение в Мадрид специально, чтоб пройти по другим маршрутам с ней. Нам не хватило, хотим еще!
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Е
Екатерина
Все прошло замечательно, Элеонора- профессионал и провела экскурсию по музею с учетом всех наших пожеланий. Прекрасное впечатление об экскурсии и о гиде. Рекомендуем!!!
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Т
Татьяна
Спасибо огромное Элеоноре за экскурсию по музею" Прадо". Невероятно интересно и познавательно прошла экскурсия. И также огромное спасибо за рекомендации отличных ресторанов с традиционными блюдами 👍🙏🏼🌺
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