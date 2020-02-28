93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века. Знаменитые художник и их не менее знаменитые модели станут главными героями экскурсии.

Так придворный художник Диего Веласкес — автор парадных, охотничьих портретов правителей, придворных и королевских инфант. Его отличает не только внимание к деталям костюма и обстановки, но непредвзятый, слегка гипертрофированный подход к изображению людей, очень смелый для его времени. А Франсиско Гойя, напротив, старался ничего не преувеличивать, и поэтому его портреты королевских особ в какой-то степени напоминают … современные фотографии. Эль Греко светским портретам предпочитал духовные, полные религиозного подтекста. А картины Риберы, также созданные на религиозной основе, можно трактовать одновременно, и как реализм, и как метафоры…

Практически в каждом портрете есть загадка, скрытый смысл, и я помогу вам его разгадать. Будут интересные истории, много ярких красок и без преувеличения — только шедевры из обширной коллекции Прадо.