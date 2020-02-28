93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»

Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
В Прадо так много залов, что легко заблудиться.

Побывав там не один десяток раз, я смогла придумать маршрут, который позволяет без спешки увидеть главные картины, то есть знаковые для своего времени образы, созданные мастерами испанского школы живописи.

Цель экскурсии — оценить их не только с художественной, но и эстетической точки зрения.

История страны, история моды и психология в портретах помогут вам по-новому взглянуть на поход в музей.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у касс музея Прадо, у памятника Гойя
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии93 отзыва
4.98
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»

Программа

Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века. Знаменитые художник и их не менее знаменитые модели станут главными героями экскурсии.

Так придворный художник Диего Веласкес — автор парадных, охотничьих портретов правителей, придворных и королевских инфант. Его отличает не только внимание к деталям костюма и обстановки, но непредвзятый, слегка гипертрофированный подход к изображению людей, очень смелый для его времени. А Франсиско Гойя, напротив, старался ничего не преувеличивать, и поэтому его портреты королевских особ в какой-то степени напоминают … современные фотографии. Эль Греко светским портретам предпочитал духовные, полные религиозного подтекста. А картины Риберы, также созданные на религиозной основе, можно трактовать одновременно, и как реализм, и как метафоры…

Практически в каждом портрете есть загадка, скрытый смысл, и я помогу вам его разгадать. Будут интересные истории, много ярких красок и без преувеличения — только шедевры из обширной коллекции Прадо.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (15 евро на человека. Дети до 18лет бесплатно). Музей работает каждый день с 10 до 20.00, в воскресенье до 19.00.

Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у касс музея Прадо, у памятника Гойя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда! Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Элеонора - молодец! Конечно, каждый гид готовиться по определенному маршруту работать, это надо учитывать. Вежливость, пунктуальность, доброжелательность, профессионализм - вот так я могу охарактеризовать наше общение с Элеонорой. Спасибо ей большое))
22 февраля 2020
До экскурсии переживала, что 3 часа многовато, но оно пролетели так незаметно , хотелось продолжения.
Спасибо Элеоноре за увлекательную историю , приятную беседу и рекомендации по Мадриду.
16 февраля 2020
Никогда не писал отзывов, но в данном случае не могу упустить возможность поблагодарить Элеонору за профессионализм. Понравилось все абсолютно! Не буду повторяться о динамичности, насыщенности, увлекательности и т.д. Удивлен, что никто не отметил великолепную дикцию, тембр голоса и блестящее коммуникативное качество речи. Интереснейшей собеседник и очень приятный человек. Эх, были бы все такие!
13 февраля 2020
Прекрасный экскурсовод! Три часа в музее Прадо пролетели незаметно, на одном дыхании. Динамично, насыщенно. Задачи объять необъятное - весь музей, не стояло, да это и невозможно, осмотрели и обсудили главные шедевры Гойи, Босха, Веласкеса, эль Греко и Тициана. Про каждую картину Элеоноре есть что рассказать. Спасибо! Рекомендую!
20 января 2020
Коллекция картин музея Прадо отличается удивительной полнотой и правильно построенной экспозицией.
От фантасмагорических морализаций Босха к совершенно изумительному религиозно - мистическому таланту Эль Греко. Новый художетвенный мир в Миминах Веласкеса и все проблемы относительно цивилизованного и индивидуалистического 18 века в картинах Гойя для разных периодов его творчества.
Все это обилие впечатлений от посещения музея оказалось возможным благодаря чудесному , эрудированному и добросовестному гиду в мире искусства - Элеоноре. Огромное ей спасибо!!!
20 января 2020
Спасибо за погружение в историю искусства Испании. Нам понравилось.Время пролетело очень быстро. Элеонора прекрасный гид.
14 января 2020
Лучший экскурсовод!
3 января 2020
Все великолепно! Спасибо за сервис!
3 января 2020
Очень остались довольны экскурсией по музею Прадо в сопровождении Элеоноры. Приятный рассказчик, знающий о чем говорит. Знает и Историю и интересные факты. Легко и не принуждённо пролетело время. Ооооооочееь рекомендую и экскурсию и Элеонору. Очень сожалеем, что не смогли с ней пойти на другие экскурсии, т.к.она была занята.
19 декабря 2019
13 декабря посетили экскурсию группой 6 человек по музею Прадо с гидом Элеонорой. Экскурсия была очень увлекательной и содержательной, с большим количеством познавательных фактов, вызывающих в воображении картинки из прошлого. Получили огромный заряд позитива и желание вернуться снова. Маршрут экскурсии составлен очень грамотно и с любовью к искусству. Спасибо гиду за профессионализм! Однозначно будем рекомендовать!
Ещё 83 отзыва

Элеонора проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство с историей города на обзорной автомобильной экскурсии
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Превращение провинциального городка, построенного вокруг мусульманской крепости, в гордую имперскую столицу напоминает историю Золушки. Эта удивительная трансформация Мадрида стала возможной благодаря нескольким особенно активным королям, а также писателям и художникам. Обо всех них я расскажу вам во время обзорной прогулки по историческому центру, с обязательным посещением ключевых достопримечательностей.

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