Посетите Мадрид и подарите себе или другу подарок или сувенир. В Испанской столице вы найдете керамику, веер, коктейльные шляпки, наперстки, шоколад для чуррос, шаль, Alpargatas (эспадрильи), жемчуг Majórica, аксессуары для фламенко, оливковое масло, мужские шляпы, violetas, вино, ингредиенты для паэльи и футбольной атрибутики.

Сувениры и подарки из Мадрида, столицы Испании

Посетив Мадрид, вам непременно захочется увезти с собой множество интересных вещей, которые можно подарить своей семье и друзьям. К счастью в Мадриде, можно найти всё, чем знаменита Испания - статуэтки, вино, еда, футбольные аксессуары, одежда и т.д. Большой плюс в том, что большинство магазинов довольно тщательно упаковывают купленные вещи, чтобы они выдержали перелет. А теперь загляните в наше руководство, для того чтобы узнать, что именно купить.

1. Керамика

Путешествуя по различным регионам Испании, вы увидите какое количество красивой керамики продается в местных сувенирных лавках и магазинах. Это всевозможные разукрашенные кувшины из Гранады, сервировочные чаши из Толедо и многочисленные мозаичные тарелочки в стиле Гауди. Во всем этом множестве керамических изделий, вы обязательно найдете свой шедевр. Попросите продавца хорошо упаковать товар, чтобы он не пострадал при перелете.

Цена: от нескольких евро до сотен евро

Испанская керамика

2. Веер

Сувенирные лавки Мадрида, усеяны веерами всех форм, размеров и расцветок. Конечно в большинстве случаев, они сделаны не очень качественно, но и цена не такая как на подлинные веера. Так, что покупайте, вполне сойдет для того, чтобы хранить их на полочке, как напоминание о путешествии.

Цена: от 2,50 € до 2000 €

Веера из Мадрида

3. Коктейльные шляпки

Необычные шляпы из перьев или каракуля, стали очень популярны из-за королевских свадеб. И не думайте, что только британки носят красивые шляпки, испанские дамы так же украшают себя этим аксессуаром. В большинстве случаев испанские свадьбы проходят формально и женщинам приходится надевать либо широкополые шляпы или носить коктейльные шляпки. Аккуратно прикрепленный к дамским волосам головной убор, добавляет яркости и официальности к свадебному наряду. Так что если вы находитесь в Мадриде, приобретите данный аксессуар, возможно когда то вы захотите поэкспериментировать со своим образом.

Цена: в среднем от 35 €

Красная коктейльная шляпка

4. Наперстки

Ну скорее всего, тут народ поделится на две категории: одни скажут хорошая идея для подарка, а другим покажется бредом покупать наперсток. Но не спишите критиковать, ведь будучи в Мадриде вы покупаете не просто наперсток, вы покупаете изделие ручной работы украшенное неповторим дизайном. Среди сотни фарфоровых, керамических и металлических наперстков, вы несомненно найдете тот самый. Это будет хорошим подарком для бабушки или мамы, они точно не останутся равнодушными, уж поверьте!

Цена: от 1,50 € до 40 €

Напёрстки-сувениры

5. Шоколад для чуррос

Любимым лакомством жителей Мадрида, несомненно является шоколад для чуросс. И это не просто горячий шоколад - это густая, сливочная масса которую удобнее есть ложкой, нежели пить. Не поленитесь, купите хотя бы одну плитку шоколада, не обязательно готовить чуросс по приезду домой, просто насладитесь частичной Испании на родине. Это будет хорошим подарком из Мадрида для любимых.

Цена: около 5,50 € за 500 грамм

Традиционный шоколад

6. Шаль

Это очень романтичный и экстравагантный аксессуар. Традиционные испанские шали имеют название MANTONES de MANILA, получили они его благодаря столице Филиппин, Маниле. В порту Манилы, была обязательна остановка груженных испанских кораблей, которые шли с востока обратно в Испанию. Именно торговцы стали завозить шали в Испанию (фактически они были изготовлены в Китае). Испанские рукодельницы доработали Китайские шали, сложной вышивкой и всевозможными украшениями. Изначально, популярность данный аксессуар получил у танцоров фламенко, а потом уже вошел в повседневный гардероб. В наши дни шаль не является повседневным аксессуаром, но в качестве сувенира привезенного из Испании очень популярен.

Цена: на рынке от 2 € (но качество, никто не гарантирует), в магазинах от 49 €

Популярный сувенир из Испании — шаль

7. Alpargatas (эспадрильи)

Самая популярная летняя обувь у местных жителей и туристов. Изготовленная из веревок и ткани, эта обувь является основным аксессуаром летнего гардероба, особенно на пляже. Они производятся в 32 цветах: от цвета зеленого лайма до красного яблока и фиолетовой лаванды. Испанцы за летний сезон, покупаю несколько пар эспадрилий, разной расцветки. Друзья точно оценят такой подарок, поэтому подготовьте список европейских размеров.

Цена: оптом 5 €

Эспадрилья — популярная обувь среди испанцев

8. Жемчуг Majórica

Хоть и говорят, "что лучшие друзья девушек, это бриллианты", но иногда самый лучший бриллиант не сравнится с ослепительной жемчужиной. Путешествуя по Мадриду, вы можете прикупить себе изделие с жемчугом, за приличную цену. Компания Майорка в 1890 году, начала производить всеми известные ювелирные украшения из органического жемчуга. С помощью специальных технологией и тщательного процесса производства, Majorica достигла формирования жемчужины, лучшей по своей текстуре, плотности, цвету, блеску и радужному отливу. Вы можете купить жемчуг отдельно или в виде колец, сережек, ожерелья и т.д.

Цена: от 20 €

Украшения из жемчуга

9. Аксессуары для фламенко

Наверное каждая девушка, мечтает примерить на себя наряд танцовщицы фламенко, но для это необходимо закупиться специальной одеждой и аксессуарами. Платья (bada de cola), жилеты, головные уборы, гребни для волос, обувь, серьги и кастаньеты - всего лишь несколько предметов, которые помогут вам воплотить ваши фантазий в реальность. Например в магазинчике Pertinez, стеллажи переполнены красочными, пушистыми платьями для фламенко. Аксессуары, такие как сверкающие серьги и роскошные украшения для волос, дополнят образ.

Цены: платья: 120 € - 400 €; обувь - 15 € - 60 €; кастаньеты - 23 € - 40 €

Одежда и аксессуары для фламенко

10. Оливковое масло

Эх, если бы везде было такое дешевое и вкусное оливковое масло как в Испании! Со времен античности, оливковое масло является частью средиземноморской диеты, а Испания главным производителем оливкового масла на международном уровне, так что не раздумывая покупайте и везите домой, это чудесное масло. Для того, чтобы не носить огромные бутылки, вы можете зайти в любой продуктовый магазин и купить миниатюрные бутылочки. Это будет хорошим дополнением к другим подарком из Испании.

Цена: от 4 € (покупать стоит на рынках, либо в супермаркетах)

Оливковое масло, купите и себе пару бутылочек, берите большой объем

11. Мужские шляпы

Гуляя по улицам Мадрида, вы заметите, что испанских дедушек объединяет одна общая черта - это шляпы. В то время как большинство мужчин моложе 50 лет, уже вряд ли будут носить данный аксессуар, туристы конечно более смелее и могут влиться в местный колорит. Купите шляпу для себя или для дедушки, в старейшем магазине шляп La favorita в Мадриде. Тут вы найдете шляпы на любой вкус: соломенные, береты, зимние варианты шляп и т.д. Понятно, что наряд для фламенко, веер и шаль, не очень хороший вариант подарка для папы, но зато теперь вы точно знаете что ему подарить.

Цена: от 4 € до 158 €

Магазин испанских мужских шляп

12. Violetas

Почти сто лет назад магазин La Violeta открыл свои двери для посетителей, продавая различные конфеты и угощения. В настоящее время тот же магазин, управляемый третьем поколением семьи по-прежнему продают знаменитые мадридские сладости. Вы можете также выбрать на свой вкус коробку для упаковки угощений, которую они обязательно украсят фиолетовой лентой. Маленькие фиолетовые сладости в форме цветка, с добавлением цветочной эссенции имеют приятный ненавязчивый цветочный аромат. Небольшой размер, цветочный дизайн и изысканная упаковка, делают их идеальным подарком из Мадрида.

Цена: коробка начиная от 5 €

Конфеты Violetas в подарочной упаковке

13. Вино

Вкусное и не дорогое вино в Мадриде, это действительно реально. Бутылку хорошего вина, вы легко можете купить всего за пару евро и это не шутка. Для того, чтобы приобрести испанское вино, отправляйтесь в магазин Lavinia, там вы найдете около пяти тысяч сортов вина. В этом вином магазине, можно не просто купить вино, но и попробовать перед покупкой в баре, который находится этажом выше. Не ограничивайтесь покупкой одной бутылки, так как скорее всего еще в отеле вы решите откупорить одну из них.

Цена: бутылка от 2 €

Без вина в Испании, ни туда и не сюда

14. Ингредиенты для паэльи

Почему бы не взять с собой, всемирно известную паэлью из Испании? Конечно готовую паэлью не целесообразно везти в чемодане, но вот ингредиенты для нее, почему бы и нет. То что делает паэлью особенно вкусной, это тип риса, который произрастает в Альбуфере, Валенсия. Этот рис является фундаментальным ингредиентом, так как он впитывает весь вкус бульона. Также важным условием для паэльи, является плоская сковорода для ее приготовления. Это сковорода гарантирует не только, что рис будет готовиться медленно и равномерно, но и позволит создать очень аппетитную корочку.

Цена: рис - до 1 €; а вот стоимость сковороды будет конечно зависть от качества и диаметра, ну начальная цена от 7 €

Испанский рис из Альбуфере, Валенсия

15. Футбольная атрибутика

Летом 2010 года более миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы отпраздновать победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Практически после каждой победы Реала или сборной, мадридцы обязательно выходят на улицы, кричат, гудят, надевают на себя футболки с атрибутикой, командные шарфы и т.д. Если вы фанат футбола или же знаете такого человека в своем окружении, обязательно посетите стадион Сантьяго Бернабеу, он точно зарядит вас футбольным настроением. На стадионе вы можете зайти в магазин "Реал Мадрид" и купить себе или другу, например футболку.

Цена: детская футболка в пределах 63 € , взрослая около 75 €

Привезите частичку испанского футбола