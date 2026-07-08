26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите колоритный Лабапиес, где иммигранты из Азии и Африки мирно соседствуют с молодежным андеграундом и пенсионерами-пролетариями. Его улочки, круто спускающиеся к долине реки Мансанарес, сохранили облик 19 века. Здесь вы найдете самые бюджетные в центре бары и террасы, а также неформальный гастро-рынок. Понравится этот квартал и любителям качественного стрит-арта, особенно граффити.
Блошиные рынки и тайные сады
Не менее живописен квартал Растро-Эмбахадорес с его знаменитым воскресным блошиным рынком. Здесь, среди тесных улочек, прячутся шедевры барокко и ар-деко, а также корралас, типичные малосемейки 18 и 19 веков. В древней Ла Латине, популярной у актёров театра и кино и вообще творческой интеллигенции, вы увидите одну из самых старых и красивых площадей города — Соломенную, аутентичный продовольственный рынок, секретный сад 18 века и древние церкви.
Места мадридских хипстеров и неформалов
В очень модном у мадридских хипстеров квартале Конде Дуке я покажу гигантские казармы Королевской гвардиии — ныне культурный центр — и очень симпатичную, но малоизвестную площадь Комендадорас. А затем вы окажетесь в Маласанье, центре неформальной культуры восьмидесятых, а сегодня — хипстерском раю. Будут винтажные магазины, магазины одежды и пластинок, торговые точки для фанатов японских мультфильмов, Стар Трека и Звездных войн, лавки экопродуктов, модные бары и кафе. Кроме того, вы увидите уникальную наружную рекламу столетней давности и много современного стрит-арта. А в самобытной Чуэке встретите старинные таверны, шедевры барокко и модерна и даже мощи Святого Валентина.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 755 туристов
Мне 39 лет, из них 15 прожито в Испании, 10 в Мадриде. По образованию историк, специалист именно по Испании. Люблю и разбираюсь в истории и архитектуре Мадрида, но грузить вас читать дальшеуменьшить
ими не буду, если сами не попросите. Покажу вам то же самое, что хотел бы показать моим самым близким людям. Пока я не открою вам мой персональный Мадрид и не пойму, что чем-то вас зацепил и удивил, не успокоюсь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
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–
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1
–
Татьяна
Экскурсия очень понравилась! Несмотря на грозу, Андрей смог адаптировать наш маршрут! Все прошло замечательно! Мы смогли увидеть такие места, куда туристов не водят обычно. Благодарим!
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А
Анастасия
Очень-очень понравилась экскурсия! Андрей идеально учёл наши пожелания, прогулка получилась яркой, необычной, приятной (несмотря на жару 35), Андрей замечательный рассказчик, очень эрудированный на множество тем, мы не заметили, как пролетело читать дальшеуменьшить
время! Я живу в Мадриде, но увидела и узнала для себя очень много нового и интересного! Вероятно, не подойдёт, как первая экскурсия по городу, она не обзорная по главным достопримечательностям, скорее в качестве более глубокого знакомства с Мадридом. Самые замечательные впечатления. Огромное спасибо Андрею!!
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Дарья
Прекрасный гид!! Нам очень понравилась экскурсия по рождественскому Мадриду! Было весело и душевно ✨Рекомендуем!! 💚🎄
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Владимир
За неспешными разговорами быстро пролетели 4 часа… Вторую часть прогулки, немного устав заглянули в известные бары, приобщившись, так сказать к местной тусовке) Спасибо Андрею, прогулку однозначно рекомендуем
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Andrey
Отличная экскурсия, по времени продолжительная но не напрягает и интересно. Андрей подстроился под удобные нам локации. Прошли почти через весь город. Рекомендую!
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О
Ольга
Интересные места и другой взгляд на город. Очень здорово что экскурсия больше в сторону современной истории и последних изменений. Понравилось! Ну и вермут отличный 😁
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