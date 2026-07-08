26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы не первый раз в столице или просто очень продвинутый путешественник, 3-4 часа прогулки по очень колоритным и незаслуженно обделенным вниманием районам исторического центра — то, что вам нужно.Кварталы,

по которым я предлагаю пройтись, примыкали к городской стене, обозначающей границы более 200 лет. Здесь сохранилась жилая застройка позапрошлого века и масса архитектурных сокровищ 17-19 веков. Вы увидите также хипстерские бары и лавки, колоритные магазины, блошиные рынки и галереи художников, оригинальные наcтенные фрески и граффити. По пути я расскажу о том, чего не знают даже коренные мадридцы, и помогу почувствовать дух настоящего, далеко не туристического Мадрида.

Описание экскурсии

«Смесь Бомбея и Монмартра»

Вы посетите колоритный Лабапиес, где иммигранты из Азии и Африки мирно соседствуют с молодежным андеграундом и пенсионерами-пролетариями. Его улочки, круто спускающиеся к долине реки Мансанарес, сохранили облик 19 века. Здесь вы найдете самые бюджетные в центре бары и террасы, а также неформальный гастро-рынок. Понравится этот квартал и любителям качественного стрит-арта, особенно граффити.

Блошиные рынки и тайные сады

Не менее живописен квартал Растро-Эмбахадорес с его знаменитым воскресным блошиным рынком. Здесь, среди тесных улочек, прячутся шедевры барокко и ар-деко, а также корралас, типичные малосемейки 18 и 19 веков. В древней Ла Латине, популярной у актёров театра и кино и вообще творческой интеллигенции, вы увидите одну из самых старых и красивых площадей города — Соломенную, аутентичный продовольственный рынок, секретный сад 18 века и древние церкви.

Места мадридских хипстеров и неформалов

В очень модном у мадридских хипстеров квартале Конде Дуке я покажу гигантские казармы Королевской гвардиии — ныне культурный центр — и очень симпатичную, но малоизвестную площадь Комендадорас. А затем вы окажетесь в Маласанье, центре неформальной культуры восьмидесятых, а сегодня — хипстерском раю. Будут винтажные магазины, магазины одежды и пластинок, торговые точки для фанатов японских мультфильмов, Стар Трека и Звездных войн, лавки экопродуктов, модные бары и кафе. Кроме того, вы увидите уникальную наружную рекламу столетней давности и много современного стрит-арта. А в самобытной Чуэке встретите старинные таверны, шедевры барокко и модерна и даже мощи Святого Валентина.