26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV

Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое!

Andrey
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Andrey – ваш гид
Если вы не первый раз в столице или просто очень продвинутый путешественник, 3-4 часа прогулки по очень колоритным и незаслуженно обделенным вниманием районам исторического центра — то, что вам нужно.

Кварталы, по которым я предлагаю пройтись, примыкали к городской стене, обозначающей границы более 200 лет.

Здесь сохранилась жилая застройка позапрошлого века и масса архитектурных сокровищ 17-19 веков.

Вы увидите также хипстерские бары и лавки, колоритные магазины, блошиные рынки и галереи художников, оригинальные наcтенные фрески и граффити.

По пути я расскажу о том, чего не знают даже коренные мадридцы, и помогу почувствовать дух настоящего, далеко не туристического Мадрида.
От
€53
48 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.81
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV

Что вас ожидает

«Смесь Бомбея и Монмартра»
Вы посетите колоритный Лабапиес, где иммигранты из Азии и Африки мирно соседствуют с молодежным андеграундом и пенсионерами-пролетариями. Его улочки, круто спускающиеся к долине реки Мансанарес, сохранили облик 19 века. Здесь вы найдете самые бюджетные в центре бары и террасы, а также неформальный гастро-рынок. Понравится этот квартал и любителям качественного стрит-арта, особенно граффити.

Блошиные рынки и тайные сады
Не менее живописен квартал Растро-Эмбахадорес с его знаменитым воскресным блошиным рынком. Здесь, среди тесных улочек, прячутся шедевры барокко и ар-деко, а также корралас, типичные малосемейки 18 и 19 веков. В древней Ла Латине, популярной у актёров театра и кино и вообще творческой интеллигенции, вы увидите одну из самых старых и красивых площадей города — Соломенную, аутентичный продовольственный рынок, секретный сад 18 века и древние церкви.

Места мадридских хипстеров и неформалов
В очень модном у мадридских хипстеров квартале Конде Дуке я покажу гигантские казармы Королевской гвардиии — ныне культурный центр — и очень симпатичную, но малоизвестную площадь Комендадорас. А затем вы окажетесь в Маласанье, центре неформальной культуры восьмидесятых, а сегодня — хипстерском раю. Будут винтажные магазины, магазины одежды и пластинок, торговые точки для фанатов японских мультфильмов, Стар Трека и Звездных войн, лавки экопродуктов, модные бары и кафе. Кроме того, вы увидите уникальную наружную рекламу столетней давности и много современного стрит-арта. А в самобытной Чуэке, центре гей-культуры Мадрида и не только, встретите старинные таверны, шедевры барокко и модерна и даже мощи Святого Валентина.

Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV
Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Andrey
Andrey
Мне 39 лет, из них 15 прожито в Испании, 10 в Мадриде. По образованию историк, специалист именно по Испании. Люблю и разбираюсь в истории и архитектуре Мадрида, но грузить вас ими не буду, если сами не попросите. Покажу вам то же самое, что хотел бы показать моим самым близким людям. Пока я не открою вам мой персональный Мадрид и не пойму, что чем-то вас зацепил и удивил, не успокоюсь!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Андрей
17 февраля 2020
Мадрид без Андрея, деньги на ветер)
6 января 2020
Нам очень понравилось!Вместо запланированных 3,5 часов ,мы гуляли по старому Мадриду около 5 часов,прошли 12 км.! Гид отвечал на все наши вопросы,которые были не только про историю Испании,но и про современную жизнь страны.Экскурсия получилась очень колоритная,заглянули в те места,где бывают только местные.Ну а бокал бочкового вермута в одном из старейших заведений города достойно завершил экскурсию!Совет-одевайте удобную обувь!
6 января 2020
Прекрасный пешеходный маршрут!!! Готовьте свои ноги и телефоны, чтобы все пройти и запечатлеть!!
17 декабря 2019
Отличная экскурсия. Андрей замечательный человек. Не буду много писать, скажу кратко - очень душевно и по дружески. Рекомендую.
14 ноября 2019
Отличная насыщенная экскурсия, для тех, кто хочет проникнуть во все уголки города. 4 октября провели в компании с Андреем целый день и были очень довольны. Наш маршрут был очень интересным, мы прошли много километров пешком, успели сделать пару перерывов даже. Андрей постарался от души и увлёк нас рассказом, мы не заметили, как пролетело время! За этот день мы узнали такие детали, которые бы не узнали без нашего замечательного гида и побывали в различных интереснейших местах. Очень понравилось! С удовольствием бы повторили экскурсию, однозначно рекомендуем всем!
11 ноября 2019
Если хотите почувствовать город и посмотреть его не совсем туристическим взглядом, то это тот самый вариант. Атмосферно очень! Вечером может не увидите некоторые архитектурные детали, но зато в полной мере ощутите жизнь вечернего города.
Сергей
25 октября 2019
Всем рекомендую заказать эту экскурсию. Андрей, замечательный рассказчик, прекрасно знающий страну, город, причем не только фасадную его сторону, но и "задворки". Советую, заказывать сразу две экскурсии подряд. В одну точно не уложитесь. У нас это получилось спонтанно, повезло - заказчики следующего по времени тура, отказались. Собрались за экзотическими покупками, антиквариатом, винтажом? Смело обращайтесь к Андрею - знает где и как. В общем, в арсенале гида все грани Мадрида. Спасибо!
24 октября 2019
Благодаря Андрею увидела нетуристическую жизнь Мадрида. Андрей показал то, что было интересно лично мне, изменив и расширив маршрут, чтобы я могла увидеть мадридский модерн. Окунуться в атмосферу района винтажных магазинчиков и кафе - бесценно. Благодарю
17 октября 2019
Мне кажется, у нас была не экскурсия, а дружеская прогулка по интересным и нетуристическим местам Мадрида с человеком, которому есть, что рассказать, но при этом все эти истории неутомительны, интересны и хорошо запомнились. Спасибо большое Андрею!
Елена
20 сентября 2019
Андрей спасибо за экскурсию.
Жаль что Вам нездоровилось. По независящим от гида причинам, не попали в галерею на табачной фабрике- закрыто. Это несколько огорчило, но можно пойти потом самостоятельно. Интересные , не «захоженные туристические» места, хотя об этом можно говорить лишь относительно. Много граффити, приятные места для прогулки. Рекомендуем после обзорной по Мадриду, это будет хорошее сочетание.
Ещё 16 отзывов

Andrey проводит ещё 1 экскурсию

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