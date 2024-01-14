Мои заказы

Пласа-Майор – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Пласа-Майор» в Мадриде на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Мадрид и фламенко
Откройте для себя магию вечернего Мадрида: площади, дворцы и живое фламенко создадут уникальную атмосферу и подарят незабываемые впечатления
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 18:00
19 сен в 18:00
€95 за человека
Ночная экскурсия по Мадриду
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.

