Вечерний Мадрид и фламенко
Откройте для себя магию вечернего Мадрида: площади, дворцы и живое фламенко создадут уникальную атмосферу и подарят незабываемые впечатления
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 18:00
19 сен в 18:00
€95 за человека
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 января 2024Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.
- IIrina2 апреля 2023Информативные, интересные экскурсии.
Лучше не бывает!
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Пласа-Майор" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 380. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пласа-Майор», 6 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь