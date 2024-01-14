С Светлана Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.

