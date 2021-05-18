Полезная информация о Мадриде
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Местное время в Мадриде
20:0113
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Мадрид
|По-английски
|Madrid
|Это столица
|Мадрид является столицей Испании
|Статья о городе
|Статья о Мадриде
|Население города
|3 255 944 чел.
|Аэропорт
|Барахас MAD
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|665 м. от уровня моря
Подробная статья
Мадрид — великолепная столица Испании, манит своей архитектурой, едой, не спешностью
Описание Мадрида — задача не из легких, ведь городу больше 1000 лет и за этот период он оброс огромной историей, неповторимыми достопримечательностями как архитектурными, так и природными. А еда... какая, здесь еда! Мадридцы хорошо понимают, как нужно питаться, развлекаться, да и вообще жить!
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