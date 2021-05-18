Полезная информация о Мадриде

Что нужно знать о Мадриде: 🌇 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Барахас, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 79 экскурсий