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Полезная информация о Мадриде

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Местное время в Мадриде
20:0113
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаМадрид
По-английскиMadrid
Это столицаМадрид является столицей Испании
Статья о городеСтатья о Мадриде
Население города3 255 944 чел.
АэропортБарахас MAD
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота665 м. от уровня моря

Подробная статья

Мадрид
Мадрид — великолепная столица Испании, манит своей архитектурой, едой, не спешностью
Описание Мадрида — задача не из легких, ведь городу больше 1000 лет и за этот период он оброс огромной историей, неповторимыми достопримечательностями как архитектурными, так и природными. А еда... какая, здесь еда! Мадридцы хорошо понимают, как нужно питаться, развлекаться, да и вообще жить!

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Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
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