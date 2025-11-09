Утром встретимся в Мадриде и пойдём гулять. Сперва осмотрим главные площади и улицы, узнаем прошлое столицы. Посетим Галерею королевских коллекций: увидим уникальные произведения искусства и прикоснёмся к монаршей истории. После обеда исследуем малоизвестные для путешественников маршруты: кварталы и рынки местных жителей, колоритные кафе и тапас-бары.
2 день
Барселона
На поезде доберёмся до Барселоны. По прибытии позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по городу: полюбуемся шпилями неоготической церкви Саграда Фамилия, пройдём по аллеям парка Гуэль и улицам Готического квартала. Пообедаем, отдохнём на пляже у Балеарского моря, при желании устроим шопинг. Поздним вечером на поезде вернёмся в Мадрид.
3 день
Валенсия
Снова сядем на поезд и направимся на средиземноморское побережье — в Валенсию. Устроим променад: посетим архитектурный комплекс «Город искусств и наук», при желании побываем в океанариуме и Музее наук. Зайдём на обед в традиционный ресторан, а затем изучим улочки Старого города. Ближе к ночи вернёмся в столицу и попрощаемся.
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Мадрид, 20:30
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.