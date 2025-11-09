Мои заказы

Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия

Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей
Приглашаем вас исследовать три самых больших города Испании.

Мы начнём со столицы: окунёмся в далёкое прошлое, гуляя по улочкам Мадрида, прикоснёмся к королевской роскоши, пройдём малоизвестными маршрутами, знакомыми только местным.

Затем доберёмся
до Барселоны, чтобы восхититься архитектурными шедеврами Антонио Гауди — церковью Саграда Фамилия и парком Гуэль — и отдохнуть на побережье Коста-Брава.

А завершим это короткое путешествие в Валенсии, где классическая испанская архитектура соседствует с урбанистическим Городом искусств и наук.

Ближайшие даты:
19
дек26
дек27
дек28
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Мадрид

Утром встретимся в Мадриде и пойдём гулять. Сперва осмотрим главные площади и улицы, узнаем прошлое столицы. Посетим Галерею королевских коллекций: увидим уникальные произведения искусства и прикоснёмся к монаршей истории. После обеда исследуем малоизвестные для путешественников маршруты: кварталы и рынки местных жителей, колоритные кафе и тапас-бары.

2 день

Барселона

На поезде доберёмся до Барселоны. По прибытии позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по городу: полюбуемся шпилями неоготической церкви Саграда Фамилия, пройдём по аллеям парка Гуэль и улицам Готического квартала. Пообедаем, отдохнём на пляже у Балеарского моря, при желании устроим шопинг. Поздним вечером на поезде вернёмся в Мадрид.

3 день

Валенсия

Снова сядем на поезд и направимся на средиземноморское побережье — в Валенсию. Устроим променад: посетим архитектурный комплекс «Город искусств и наук», при желании побываем в океанариуме и Музее наук. Зайдём на обед в традиционный ресторан, а затем изучим улочки Старого города. Ближе к ночи вернёмся в столицу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Помощь с бронированием билетов и ресторанов
Что не входит в цену
  • Билеты в Мадрид и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты и билеты на поезда
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Мадрид, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Тур входит в следующие категории Мадрида

