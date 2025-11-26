Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€800 за человека
-
10%
Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
1 фев в 09:00
3 мар в 09:00
€2331
€2590 за человека
Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья
Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
19 дек в 08:00
€1400 за всё до 7 чел.
Сколько стоит тур в Мадриде в ноябре 2025
