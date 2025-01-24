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3 дня Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён... «По прибытии начнём обзорную экскурсию, пройдём по набережной и посетим замок Санта-Барбара» € 200 за человека 3 дня Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён... «По прибытии позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по городу: полюбуемся шпилями неоготической церкви Саграда Фамилия, пройдём по аллеям парка Гуэль и улицам Готического квартала» € 200 за человека 3 дня Экспресс-путешествие своей компанией: Мадрид, Толедо, Сеговия Обойти главные площади и улицы столицы и посетить два города-музея неподалёку Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён... «По прибытии начнём обзорную экскурсию, осмотрим все основные локации и поймём, почему его называют городом трёх культур» € 250 за человека Все туры Мадрида

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Обзорные»

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