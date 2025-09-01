-
10%
Экспресс-путешествие своей компанией: Мадрид, Толедо, Сеговия
Обойти главные площади и улицы столицы и посетить два города-музея неподалёку
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
1 сен в 08:00
€1260
€1400 за всё до 7 чел.
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€700 за человека
Индивидуальный тур по Мадриду и Толедо с местной жительницей
Познакомиться с бывшей и нынешней столицами Испании и восхититься роскошью архитектуры
Начало: Мадрид, точные место и время оговаривается индивид...
25 авг в 10:00
€1096 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Мадриде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Мадриде в августе 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 700 до 1260 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от €700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь