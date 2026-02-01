-
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
1 мар в 15:00
12 мар в 15:00
€3015
€3350 за человека
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
€800 за человека
По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
23 фев в 15:00
24 фев в 15:00
€3500 за всё до 4 чел.
