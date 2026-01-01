-
10%
По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
11 янв в 15:00
12 янв в 15:00
€3150
€3500 за всё до 4 чел.
-
10%
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
11 янв в 15:00
13 янв в 15:00
€3015
€3350 за человека
-
10%
Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
23 янв в 09:00
1 фев в 09:00
€2331
€2590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Мадриде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Мадриде в январе 2026
Сейчас в Мадриде в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 2331 до 3150 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Горящие туры», цены от €2331. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март