Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья
Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
19 дек в 08:00
€1400 за всё до 7 чел.
Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия
Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
€1400 за всё до 7 чел.
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «В декабре»
Самые популярные туры этой рубрики в Мадриде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Мадриде в августе 2025
Сейчас в Мадриде в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 700 до 1400.
Туры на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В декабре», цены от €700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь