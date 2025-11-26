Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья
Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару
Едем в короткий, но очень насыщенный испанский отпуск.
В первый день мы познакомимся с сердцем страны: осмотрим главные площади и Королевский дворец в Мадриде, а также полюбуемся творениями великих художников в читать дальше
музее Прадо.
Затем переберёмся на побережье Средиземного моря, где раскинулся Аликанте: устроим неспешный променад по набережной и поднимемся на гору к крепости Санта-Барбара.
А в финале путешествия заглянем в Севилью, которая впечатлит элегантной архитектурой и непередаваемой атмосферой.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Скоростные поезда (билеты оплачиваются отдельно).
Возраст участников. 0+
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Мадрид
Утром встретимся в центре Мадрида и пойдём гулять. Сперва осмотрим главные площади и Королевский дворец, погрузимся в историю столицы. После обеда посетим музей Прадо и полюбуемся шедеврами живописи. При желании можем заменить его на центр искусств королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы или музей футбольного клуба «Реал». Вечером на выбор: свободное время, фламенко-шоу или променад по ночному городу.
2 день
Аликанте
На поезде доберёмся до Аликанте. По прибытии начнём обзорную экскурсию, пройдём по набережной и посетим замок Санта-Барбара. Пообедаем в видовом ресторане у моря, оставим время для шопинга и вечером вернёмся в Мадрид.
3 день
Севилья
Снова сядем на поезд и направимся в Севилью. Во время променада зайдём в Кафедральный собор и Королевский алькасар. Попробуем традиционные блюда, после чего изучим квартал Санта-Крус и пересечём площадь Испании. Ближе к ночи вернёмся в столицу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все экскурсии по программе
Помощь с бронированием билетов и ресторанов
Что не входит в цену
Билеты в Мадрид и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты и билеты на поезда
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Мадрид, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 254 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.